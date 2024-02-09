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Ekonomi Flaş EYT toplantısı: Staj ve çıraklık mağdurlarına güzel haber!
Ekonomi

Flaş EYT toplantısı: Staj ve çıraklık mağdurlarına güzel haber!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 15:43:00 -
Flaş EYT toplantısı: Staj ve çıraklık mağdurlarına güzel haber!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi sonrası Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup da emeklilik başvurusu 'staj' ve 'çıraklık' nedeniyle reddedilenleri sevindirecek haber geldi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi sonrası Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup da emeklilik başvurusu 'staj' ve 'çıraklık' nedeniyle reddedilenleri sevindirecek haber geldi.

SGK Uzmanı Onur Önal, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında staj ve çıraklık mağdurlarına ilişkin bir toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı. SGK Başkan Yardımcısına staj mağdurları hakkında bir rapor sunulduğunu belirten Önal, "Her şey çok güzel gidiyor" dedi.
28 Şubat'ta Meclis'ten geçen EYT düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin vatandaş 2023 yılı itibarıyla emekli edilirken, düzenleme kapsamında staj ve çıraklık mağdurları dahil edilmemişti.

STAJYERLER EYT'Lİ OLACAK MI

Staj girişleri, SGK mevzuatı gereği "işe başlangıç tarihi" olarak kabul edilmezken, mağdur olduğunu belirten stajyerler, 31 Mart seçimlerinden önce hükümetin EYT düzenlemesinin kapsamını genişletmesini bekliyor.

Halihazırda yürürlükte olan düzenlemeye göre, stajyerlerin çalışma faaliyeti "kısa süreli çalışma" olarak tanımlanırken, 8 Eylül 1999 tarihinden önce staj girişi bulunan vatandaşların EYT düzenlemesine dahil edilmesi için, Meclis'te yapılacak düzenleme ile stajyerlik faaliyetinin "uzun süreli çalışma kolu" olarak düzenlenmesi gerekiyor.

TOPLANTI YAPILDI

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerden önce, tüm taleplere rağmen stajyerler için herhangi bir adım atmayan hükümet, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu aracılığıyla "Seçim sonrası staj mağdurlarının durumu incelenecek" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal Güvenlik Uzmanı Onur Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SGK Başkanlığı'nda stajyerlerin durumu üzerine bir görüşme yapıldığını ve SGK Başkan Yardımcılarına ilgili raporların sunulduğunu belirterek "Süreci sağlıklı ve çözüm odaklı bir şekil de yürütüyoruz. Her şey çok güzel gidiyor" dedi.

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