Flaş bellek krizi! Örgüt içinde karışıklık

Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasında itirafçı olan mahrem imam M.A.D., o dönem flaş belleğin düşürüldüğünü duyan Öksüz'ün gözlerinin dolduğunu anlattı. Sabah'ın ulaştığı ifadede Öksüz'ün bizzat katıldığı toplantıda bellekte ismi geçen devlet kadrosundaki mahrem abilerin dilekçe verip tayin istemelerini talimatı verdiği, İzmir yapılanmasının da değiştirildiği kaydedildi. İzmir yapılanması imamı Hayati Ölmez'in de, Temmuz 2006'daki toplantıda flaş belleğin çözülmesi halinde yapıdaki askerlerin teşhir olacağı, emekliliği yakın olanların emekli olması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu anlattı.

İzmir'de 2006'da örgütün mahrem imamı tarafından belediye otobüsünde düşürdüğü ve daha sonra şoförün Ege Ordusu Komutanlığına teslim ettiği flash belleğin FETÖ için ne kadar önemli olduğunu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Hava Kuvvetlerindeki mahrem imamlardan M.A.D.'nin ifadelerine yansıdı. O dönem eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olan darbeci eski Orgeneral Akın Öztürk tarafından kurulan "Güneş çalışma grubu" heyeti tarafından incelenen ve "Kayda değer veri yok. Basit tedbirlerle önlenebilecek bir durum. Gerekli çalışma yapıldı." denilerek rafa kaldırılan flaş bellekle ilgili sürecin bizzat 15 Temmuz darbe girişimini organize eden TSK imamı Adil Öksüz tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

"Mahrem imamın bilerek düşürdüğü konuşuldu"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan havacı subayların mahrem abisi M.A.D. itirafçı oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek Hava Kuvvetleri'ndeki yapılanma hakkında ifade veren mahrem imam, havacı subaylara mahrem imamlık yaptığını, katıldığı bir toplantıda örgüte mensup askerlerin bilgilerinin bulunduğu flaş belleğin kaybolduğunu öğrendiğini belirtti. Örgüt üyesi, söz konusu belleğin içerisinde kendisi de dahil binlerce örgüt mensubunun fişlendiği belgelerin olduğunu ve bir mahrem abinin kendisine flaş belleğin kaybedilmediğini, bilerek teslim edildiğini söylediğini anlattı.

İfadesinde o dönem örgüt içerisinde yaşanan paniğe değinen M.A.D. "örgüte mensup asker şahısların ve sohbet yapan kişilerin arşivinin bulunduğu bir flaş belleğin mahrem imam tarafından düşürülüp bulan otobüs şoförünün ise askeriyeye teslim ettiğini öğrendim. Detayı öğrenmeye çalışınca tüm asker ve sohbet yapan kişilerin bu flaşta bilgilerinin olduğunu, detaylı bilgilerin buraya eklenildiğini ve benim kişisel bilgilerimin de doğal olarak orada olduğunu öğrendim ve bu duruma hem çok kızdım hem de yaptığımı düşündüğüm işten farklı şeylerin olduğunu gördüğüm için tedirgin oldum" dedi.

"Adil Öksüz toplantıya katılarak talimat verdi"

İtirafçı mahrem imam, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapısını barındıran ve kaybolduğunu duyduğunda gözleri dolan firari TSK imamı Adil Öksüz'ün flaş belleğin kaybolmasından sonra katıldığı toplantıyla ilgili detayları da anlattı. M.A.D, "Haziran'da bir toplantı yaptık. Toplantıya ilk ve son kez gördüğüm Adil Öksüz de geldi. Adil Öksüz bizlere, 'Flash belleğin kaybolması sıkıntı yarattı, bundan dolayı mahrem abi olan ve Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmenlerin çevre illere tayin istemeleri gerekmektedir.

Verilen talimatların yerine getirilmesi ve tedbirli olmamız gerekmektedir' dedi ve evden ayrıldı. Sonrasında İzmir Hava Kuvvetleri yapılanmasında değişiklik yapıldı" dedi. M.A.D. İzmir yapılanmasının imamı Hayati Ölmez'in de 2006 Temmuz ayında yaptığı toplantıda flaş belleğin çözülmesi halinde yapıdaki askerlerin teşhir olacağı, emekliliği yakın olanların emekli olması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu anlattı.

5 bin üzeri askeri fişlemişler

İzmir'de yürütülen soruşturmada incelemesi yapılan flaş bellekte onlarca dosyanın yer aldığı ortaya çıkmıştı. "İzmir öğrenci", "yeni ayrıntılı listeler", "A1 format", "öğrencilerim", "Çiğli okul", "parçalı bulutlu" gibi isimlerle kaydedilen dosyalarda yüzlerce FETÖ mensubu askerin kaydı çıkmıştı. Bellekte, askerlerin isminin karşısına "abisinden" diye yazılan bir bilgi notunda bir astsubay hakkında, "Programları aksatmaz. Memlekete gitmeden haber verir. Himmetini 150 lira olarak verir.

Kurbanını, dergisini verdi. Verdiğimiz kitapları okur. Kapasiteli biri. Beş beşlik. Emir astsubaylığı yapabilir." ifadeleri yazıyordu. Flaş bellekte, ayrıca kayıt altına alınan örgüt mensupları dışında 5 binin üzerinde askerin fişlendiği bilgiler yer alıyordu. Bir astsubayla ilgili olumsuz görüş bildirilen 4 Mart 2001 tarihli fişleme notunda, "Alevi, ateist, tehlikeli, içki içer, milliyetçi gibi görünür." ifadeleri yer alırken, bir başka astsubay hakkında ise "Milliyetçi takılırlar. Borsada çok büyük paralar kaybetmiştir. İçki içer. Ailesine düşkündür. Kadınlara karşı zaafı vardır." yazıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: Sabah