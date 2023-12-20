  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Flaş! Balıkesir'de deprem
Gündem

Flaş! Balıkesir'de deprem

Yeniakit Publisher
2023-12-20 08:16:00 - 2023-12-20 08:37:26
Flaş! Balıkesir'de deprem

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 07.21'de 6.92 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 07.21'de merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 6.92 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Sarsıntı paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurum görevlileri saha çalışması başlattı. (DHA)

 

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul için korkutan açıklama: Bu işin şakası yok, çocuk olmayın İstanbul’da deprem olacak..
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul için korkutan açıklama: Bu işin şakası yok, çocuk olmayın İstanbul’da deprem olacak..

Gündem

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul için korkutan açıklama: Bu işin şakası yok, çocuk olmayın İstanbul’da deprem olacak..


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin'deki depremde can kaybı artıyor
Çin'deki depremde can kaybı artıyor

Dünya

Çin'deki depremde can kaybı artıyor

Süper Lig'de deprem! Süper Lig ekibi sahadan çekildi
Süper Lig'de deprem! Süper Lig ekibi sahadan çekildi

Spor

Süper Lig'de deprem! Süper Lig ekibi sahadan çekildi

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul için korkutan açıklama: Ortalık toz duman oldu: İstanbul'da deprem polemiği!
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul için korkutan açıklama: Ortalık toz duman oldu: İstanbul'da deprem polemiği!

Aktüel

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul için korkutan açıklama: Ortalık toz duman oldu: İstanbul'da deprem polemiği!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23