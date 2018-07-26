Flaş! AK Parti kampa giriyor

Seçim İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek kampa 81 il başkanı ve seçim koordinasyon merkezi başkanları katılacak. 24 Haziran seçimlerindeki kampanya süreci, seçim sonuçları, oy kaybı yaşanan il ve ilçelerin durumu kapsamlı olarak ele alınacak.

SEÇİM SONUÇLARI VE KONGRE HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLECEK

18 Ağustos’taki 6. Olağan Kongre hazırlıklarının da ele alınacağı kampta ayrıca yerel seçim hazırlıkları da konuşulacak. Kampta alınacak kararla birlikte yerel seçimler için izlenecek strateji de belirlenecek.

(Habertürk)