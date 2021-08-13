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Gündem Flaş Afganistan açıklaması: Kontrolden çıktı
Gündem

Flaş Afganistan açıklaması: Kontrolden çıktı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Afganistan'daki durum kontrolden çıktı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 22:46:00 -
Flaş Afganistan açıklaması: Kontrolden çıktı

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi dünyanın gündeminde. Birleşmiş Milletler de (BM) konuya dair yeni bir açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında bulundu.

NATO'dan da konuya dair açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesi halinde söz konusu durumun uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişini sürdürmesine ilişkin yaptığı açıklamada, NATO üyelerinin bugün Afganistan'daki durumu görüşmek üzere bir araya geldiğini bildirdi.

Stoltenberg, "Amacımız, Afganistan hükümetini ve güvenlik güçlerini mümkün olduğunca desteklemek. Personelimizin güvenliği her şeyden önemli, Kabil'deki diplomatik varlığımız devam edecek" dedi.

 

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Yorumlar

talibat

Bir kaç yıl çok pis bir şekilde ülkeyi meşgul ederler, ondan sonra defolup giderler; sıfıra sıfır, elde var sıfır
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