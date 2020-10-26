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Dünya Flaş açıklama: Ay'da su bulduk!
Dünya

Flaş açıklama: Ay'da su bulduk!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay hakkında "heyecan verici" yeni keşfi açıkladı. NASA yöneticisi Jim Bridenstine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ay'ın yüzeyinde su bulduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:54:00 -
Flaş açıklama: Ay'da su bulduk!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’da su keşfettiklerini açıkladı. Suyun, Ay’ın yarım küresinde yer alan bir kraterde keşfedildiği bildirildi.

NASA, bugün yaptığı açıklamada, Ay'ın güneşli yüzeyinde suyun keşfedildiğini duyurdu. Bu, suyun Ay yüzeyine dağılmış olabileceğini gösteren önemli bir açıklama olarak kayda geçti.

NASA yöneticisi Bridenstine, bütün dünyanın beklediği haberi sosyal medya üzerinden şu ifadelerle duyurdu;

"@SOFIATelescope'u kullanarak, Ay'ın güneş ışığı alan tarafında ilk kez su tespit ettik. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızı bilmiyoruz ancak Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde."

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