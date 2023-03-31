Flaş Abdullah Gül gelişmesi! Herkes şaşkın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ziyarette bulundu.
Seçim yaklaşırken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temaslarına devam ediyor.
Kılıçdaroğlu bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü İstanbul'daki ofisinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin bir açıklama yapılmadı.
CHP lideri, dün de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etmişti. Görüşmenin ardından Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.
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