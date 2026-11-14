Flamingolar Van Gölü'nden ayrılmadı: Kara ve soğuğa aldırmayan flamingolar mest etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Göç döneminin bitmesine rağmen havzada kalan flamingolar, soğuk havaya karşın bölgede yaşamını sürdürüyor.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından göl çevresindeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Soğuk havaya rağmen havzada kalan flamingolar, gölün sığ kesimlerinde beslenirken görüntülendi.
Karla kaplanan dağların önünde pembe renkleriyle dikkati çeken flamingolar, güzel görüntüler oluşturdu.