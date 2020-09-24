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Aktüel FKÖ yetkilisi: Fetih ile Hamas seçimlerin "kısa süre içinde" yapılması için anlaştı
Aktüel

FKÖ yetkilisi: Fetih ile Hamas seçimlerin "kısa süre içinde" yapılması için anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:25:39 -
FKÖ yetkilisi: Fetih ile Hamas seçimlerin "kısa süre içinde" yapılması için anlaştı

KUDÜS (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Fetih ve Hamas hareketlerinin Filistin'deki seçimlerin "kısa süre içinde" yapılması konusunda anlaştığını belirtti.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetih ile Hamas hareketleri arasında İstanbul'da yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fetih ile Hamas'ın İstanbul'daki görüşmelerde Filistin'de seçimlerin "kısa süre içinde" yapılması konusunda anlaşmaya vardığını dile getiren Ahmed, ilk olarak Filistin Meclisi seçimlerinin yapılmasının, ardından da Devlet Başkanlığı için sandık başına gidilmesinin kararlaştırıldığını ifade etti.

Ahmed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "gelecek günlerde" seçimlerin yapılması konusunu değerlendireceği ve gerekli kararnameleri çıkaracağını kaydetti.

- "Kudüs olmadan seçim olmayacak"

Filistin yönetiminin abluka altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün de dahil edildiği bir seçim yapılması gerektiği yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Ahmed, "Kudüs olmadan seçim olmayacak." ifadesini kullandı.

Filistin’deki bölünmüşlüğün en önemli iki tarafı olan Fetih ile Hamas hareketleri arasında salı gününden bu yana İstanbul’da bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Heyetler arasındaki görüşmelerde tarafların uzlaşma durumu ve genel seçimlerin düzenlenmesine ilişkin konular ele alındı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Fetih ile Hamas hareketleri arasında İstanbul'daki görüşmelerin olumlu ve verimli olduğunu belirtmişti.

Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemiyor.





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