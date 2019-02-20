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Fizyomer’den indirim anlaşması

Memur Emeklileri Derneği ve Çırak Okulları Mezunları Derneğiile Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında indirim anlaşması yapıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:42
Fizyomer’den indirim anlaşması

Memur Emeklileri Derneği ve Çırak Okulları Mezunları Derneğiile Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında indirim anlaşması yapıldı.


Her iki kurum arasındaki anlaşmanın önemine değinen Memur Emeklileri Derneği ve Çırak Okulları Mezunları DerneğiBaşkanı Muhsin Dilbaz, “Memur Emeklileri Derneği ve Çırak Okulları Mezunları Derneği olarakFizyomer ile anlaşmamızı yaptık.Kurum beklentimizin çok üzerinde çok güzel olarak dizayn edilmiş. Bütün emekli üyelerimizin mutlakagelip burada tedavi olmalarını arzu ederim. Kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.


İki kurum arasında yapılan anlaşma ile ilgili de konuşan Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir ise, “Aktif çalışma hayatını bitirip emeklilik döneminde bulunan insanların sağlığı toplumumuz için çok önemlidir. Sağlıklı yaşlanmaları ve yaşlılık sorunlarını en az yaşamalarını sağlamak için biz de emklilerimize bu anlamda bir katkımız olsun istedik. Sizlerin sağlık problemlemlerinizde her zaman yanınızdayız”dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:42
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