fizy’den öğrencilere yüzde 50 indirim

Milyonlarca şarkı ve klibin yanı sıra özel içerikleriyle herkese Premium müzik keyfi yaşatan fizy, yaz aylarını müzik dinleyerek geçirmek isteyen öğrencilere özel bir üyelik kampanyası hazırladı. Bu özel üyelik kampanyasından yararlanmak isteyen öğrenciler, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar satın alma işlemlerini gerçekleştirdiklerinde ilk 3 ay 0,99 TL’ye sonrasında ise yüzde 50 indirimle ayda 8,99 TL’ye fizy’nin Premium müzik keyfini sürebilecekler.

Öğrenciler indirimli Premium üyelikle birlikte, fizy içerisinde bulunan 35 milyondan fazla içeriğe sınırsız ve reklam dinlemeden erişebilecek. Bunun yanında yüksek ses kalitesi deneyimi yaşayacak, internet bağlantısı olmadan müzik dinleyebilecek ve şarkı sözlerine erişebilecek. Premium üyelere özel fırsatlar, kampanyaya katılan öğrenciler için de geçerli olacak.

Ataç Tansuğ: Amacımız öğrencilerin daha keyifli zaman geçirmelerini sağlamak

fizy Yönetim Kurulu Başkanı Ataç Tansuğ, geliştirilen uygulamaları müşterilerin artan ve değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Tansuğ bu kapsamda öğrencilerin yaz tatili döneminde zamanlarını daha değerli ve keyifli kılmak adına dijital müzik platformu fizy’ye özel bir üyelik kampanyası düzenlediklerini vurguladı.

www.fizy.com adresi üzerinden öğrenci belgesi, transcript, paso, ders programı vs. gibi resmi belgelerle öğrenci olduğunu gösterenler, kampanya şartlarından bir yıl boyunca yararlanabilecek. Bir yılın sonunda yine resmi belgeler aracılığıyla öğrencilik durumunun sürdüğünü ispat eden kullanıcılar, indirim kampanyasından faydalanmaya devam edebilecek. Bir kullanıcı kampanyaya maksimum 4 yıl üst üste katılabilecek. Premium üyeliği olan öğrenciler ise öğrencilik durumlarının devam ettiğini ispatlamaları durumunda indirim kampanyasından yararlanmaya başlayacak.