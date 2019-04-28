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fizy 22’nci Liseler Arası Müzik Yarışması’nda final gecesi düzenlendi

fizy 22’nci Liseler Arası Müzik Yarışması, düzenlenen finalle sona erdi.

28 Nisan 2019 Pazar 12:52
fizy 22’nci Liseler Arası Müzik Yarışması’nda final gecesi düzenlendi

fizy 22’nci Liseler Arası Müzik Yarışması, düzenlenen finalle sona erdi. İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen törende, birbirinden ünlü isimler sahne aldı. 31 okulun sahne aldığı yarışmada dereceye giren gruplar para ödüllerinin yanı sıra burs ve müzik ekipmanlarıyla taçlandırıldı. Dereceye girenlere toplam 7 dalda, 70 bin TL para ödülü verildi.



fizy sponsorluğunda, bu yıl 22’ncisi düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nın büyük finali İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Finale yükselen 31 lisenin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, geleceğin yıldızları sahne performanslarıyla herkesi büyüledi. Müzik dünyasının ünlü isimleri, gazeteciler ve medya mensuplarından oluşan jüri üyeleri, birincileri belirlemek için bir hayli zorlandı.



7 dalda toplam 70 bin TL dağıtıldı


Türkiye’nin 7 bölgesindeki 55 ilden 636 okulun yarıştığı yarışmada; Alper Aksoy, Janset,Melis Sökmen, Cemil Demirbakan, Seyyal Taner, Tarkan Gözübüyük, Turhan Yükseler, Meltem Taşkıran, Figen Çakmak gibi ünlü sanatçılar da sahne aldı. Tam bir müzik şöleninin yaşandığı finalde; büyük ödülü kazanan grubu Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ ile yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu birlikte anons etti. 10 bin TL’lik Büyük Ödül’ün kazananı, İstanbul Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi ve Özel Kadıköy Akşam Lisesi öğrencilerinden oluşan grup oldu. Gecede dereceye giren 22 okula 7 farklı kategoride toplam 70 bin TL ödül dağıtıldı.



Görme engelli ve otizmli genç virtüöz ayakta alkışlandı


Finalde her sene dönemin en ses getiren isimlerinden seçilen Yılın Genç Yıldızı ödülü bu yıl Derya Uluğ’a verildi. Genç şarkıcı, oylama ile seçilen Sürgün Aşkımız şarkısını seslendirdi. fizy Liselerarası Müzik yarışmasına destekleri için teşekkür eden Uluğ, gençlere de “Her zaman koşmaya devam edin” mesajını verdi. Gecede sahne alan bir diğer yetenekli isim de piyano virtüözü İrem Fitöz oldu. Görme engelli ve otizmli olan minik İrem’in performansı ayakta alkışlandı.



Organizasyon boyunca sahnelenen tüm performanslar, final heyecanı ve ödül töreni fizy’den canlı olarak yayınlandığı belirtilirken, finaline gelemeyen 100 binlerce genç ve sevenleri yarışmayı gün boyu platformdan canlı olarak takip etti.



Geleceğin müzik starları belli oldu


fizy 22’nci Liseler Arası Müzik Yarışması’nda dereceye giren gruplar büyük ödüllerin sahibi oldu. Sıralamaya girenler şöyle;



En iyi icra grubu


1’incilik ödülü İstanbul Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi & Özel Kadıköy Akşam Lisesi


2’ncilik ödülü İstanbul Galatasaray Lisesi


3’üncülük ödülü İstanbul Eyüboğlu Eğitim Kurumları


3’üncülük ödülü Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi



En iyi orkestra performansı


1’incilik ödülü İzmir Özel TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi


2’ncilik ödülü İstanbul Özel Saint Benoit Lisesi


2’ncilik ödülü İstanbul Oğuzcan Polat Anadolu Lisesi


3’üncülük ödülü İstanbul TED Özel Atakent Koleji



En iyi sahne performansı


1’incilik ödülü İstanbul Eyüboğlu Eğitim Kurumları


2’ncilik ödülü İzmir Özel Bornova Okyanus Anadolu Lisesi & Özel Mavişehir Okyanus Lisesi


3’üncülük ödülü İzmir Özel TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi



En iyi kız solist


1’incilik ödülü Bursa Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi & Nilüfer Sınav Temel Lisesi - Beste İrem Pehlivan


2’ncilik ödülü İstanbul Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi - Sıla Yaprak


2’ncilik ödülü İzmir Özel Bornova Okyanus Anadolu Lisesi & Özel Mavişehir Okyanus Lisesi - Zehra Kavut


3’üncülük ödülü İstanbul Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi & 50.Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Meslek Lisesi - Şeyma Bayraktar



En iyi erkek solist


1’incilik ödülü İstanbul Galatasaray Lisesi - Arda Arslan


2’ncilik ödülü İstanbul Kağıthane Anadolu Lisesi - Eyüp Yavuz Mercan


2’ncilik ödülü Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi - Eren Kant


3’üncülük ödülü Bursa Özlüce Anadolu Lisesi - Oğuz Babür



En iyi enstrüman performansı


1’incilik ödülü İstanbul Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi & Özel Kadıköy Akşam Lisesi - Emircan Çelikel (Bas Gitar)


2’ncilik ödülü Antalya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi - Erim Karamenderes (Alto Saksofon)


2’ncilik ödülü Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi - Asrın Aydoğdu (Solo Gitarist)


3’üncülük ödülüİstanbul Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi - Esra Çelik (Bendir)


3’üncülük ödülü İstanbul Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi - Eren Can Budak (Bağlama)



Okan Üniversitesi üstün başarı ödülü kazananlar


1’incilik ödülü (yüzde100 Burs) Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi - Halil İbrahim Türk


2’ncilik ödülü (yüzde 50 Burs) Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi - Eren Kant


3’üncülük ödülü (yüzde30 Burs) İstanbul Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi - Eren Can Budak



Şehrin sesi ödülü Adana Anadolu Lisesi - Dide Aykor


Basın özel ödülü en iyi solist İzmir Özel TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi - Bartu Orhun Bilgiç (Gitarist)


Basın özel ödülü en iyi grup İstanbul Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi


Jüri özel ödülü (Erkek) İstanbul Eyüboğlu Eğitim Kurumları - Mehmet Ali Makbuloğlu


Jüri özel ödülü (Kız)Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi - Dersu Ada Doğan


Jüri özel ödülü (Grup) Sakarya Cevat Ayhan Anadolu Lisesi

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 12:52
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