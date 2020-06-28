Fizik profesörü, 'sende büyü var' diyen falcıya 100 bin TL kaptırdı

Gazi Üniversitesi’nde Matematiksel Fizik Anabilim dalı Profesörü Özlem Y., ‘Sende büyü var’ diyen bir falcıya 100 bin lira kaptırdı.

Gazi Üniversitesi'nde matematiksel fizik anabilim dalında profesör olarak görev yapan Özlem Y., geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulaması aracılığıyla bir falcıyla tanıştı.

Falcı, genç kadına geçirdiği zor günlerin nedeninin kendisine yapılmış bir büyü olduğunu söyledi. İnandığı falcıya bir miktar para gönderen öğretim görevlisi, haberdeki iddiaya göre kendisine gönderilen dualar sonrası “bir ferahlama hissetti.”

Bu sırada falcı, genç kadına kargoyla kendisine yapılan büyüleri bozmak adına yiyecek, içecek, kıyafet gibi farklı nesneler ve üzerinde dualar yazılı kağıtlar göndermeye devam etti.

Haberde, “yaşadığı kötü günleri geride bıraktığı” iddia edilen Prof. bir müddet sonra yeniden falcı ile iletişim kurdu.

Uzun bir süre falcıyla iletişim halinde kalan Özlem Y. toplamda falcıya 100 bin lira gönderdi. İkilinin bir müddet sonra arasındaki iletişim koptu.

İddiaya göre falcı ısrarla aradığı profesöre, 'Sendeki büyü çözülmedi, gelecekte seni zor günler bekliyor. Bunu engellememiz gerekli' diyerek para istemeye devam etti.

Prof. Doktor Özlem Y., dolandırıldığının farkına vardığında ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Profesörün şikayeti ardından falcı hakkında soruşturma başlatıldı.