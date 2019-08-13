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"Fizik olarak lige hazırız"

- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal:"İlk maçlar her zaman zor geçer"

13 Ağustos 2019 Salı 20:34
"Fizik olarak lige hazırız"


RİZE (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, fizik olarak lige hazır olduklarını, ilk maçların her zaman zor geçtiğini söyledi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligdeki ilk maça iyi hazırlandıklarını belirtti.

"Fizik olarak lige hazırız." diyen Kartal, "İlk maçlar her zaman zor geçer. Her takımın kendine göre eksik yönleri oluyor. Ya fizik ya taktik olarak ya da oyuncu transferi anlamında birçok zorluklarla uğraşıyoruz. Bazı takımlar da bu sıkıntılarla mücadele ediyor. Biz de bugüne kadar yaptığımız çalışmalar doğrultusunda elimizdeki kadroyla en iyi şekilde Gençlerbirliği maçına çıkıp, puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal, bazı bölgelerde eksikleri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hafta beklentimiz var. İki veya üç oyuncunun aramıza katılmasını bekliyoruz. Bu oyuncuların katılımı ile Gençlerbirliği maçına çıkmayı arzu ediyoruz. Bu çalışmaları başkanımız ve yöneticilerimiz sürdürüyor. Biz de takım olarak oyuncu grubuyla Gençlerbirliği maçına odaklandık. En iyi şekilde bu maça çıkacağız."

Transferde dakika dakika değişiklikler olabildiğinin altını çizen Kartal, "Bir oyuncuya talip oluyorsunuz, aynı oyuncuya başka ülkeden başka talipler oluyor ya da kendi ülkenizden başka kulüpler devreye giriyor ve o oyuncu tercihini başka yere kullanıyor. Sonra başka bir oyuncuya yöneliyorsunuz. Takibimiz ve diyaloglarımız devam ediyor. Bir santrfor alacağız ama iki de alabiliriz. İnşallah yetiştirebiliriz." diye konuştu.

İsmail Kartal, 15 Ağustos Perşembe günü uçakla Ankara'ya gideceklerini anımsatarak, ertesi gün yapacakları antrenmanın ardından da maç saatini beklemeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Yeşil-mavili ekip, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını teknik direktör Kartal yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 20:34
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Gençlerbirliği
  4. İsmail Kartal
  5. SÜPER LİG

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