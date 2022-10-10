Fiyatlarda büyük tutarsızlık! Bu iş nasıl düzelecek?

Aynı marka ve aynı gramajdaki bir ürün bir satıcıda 99.50'ye , diğer bir satıcıda ise 75,00 Liraya satışa sunuluyor.

Aradaki fark yüzde 20'yi aşıyor

Örneğin PTT AVM'de aynı marka ve gramaja sahip toz şeker satan iki satıcı arasındaki fark yüzde 20'yi aşıyor. Aradaki fark yüzde 1-5 bile değil tam yüzde 20'lik bir fark oluşuyor. Farkın bu kadar uçuk olmasını ise tüketiciler bir türlü anlayamıyor.

Devletin denetimlerine rağmen bazı satıcıların bu kadar fark oluşturan bir fiyat belirlemesi ise tepkiye neden oluyor.