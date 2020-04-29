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Ekonomi

Fiyatlar iki katına çıktı! Marketlerden yeni oyun

Koronavirüs salgınıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları ve Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıdaya olan talep artınca bazı marketler bu durumu fırsata çeviriyor. Türlü bahanelerle zam üstüne zam yapan marketler denetimlerden kaçmak için de künye oyuna başvurdu.

2020-04-29 14:50:00 -
Fiyatlar iki katına çıktı! Marketlerden yeni oyun

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele aralıksız devam ederken bunu fırsata çevirmeye kalkan fırsatçılar da boş durmuyor. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve Ramazan aynın gelmesi vatandaşın gıdaya olan talebini artırınca marketler fiyatlara bir anda 'virüs' zammı yaptı. 

Fiyatı ikiye katladılar

Koronavirüs salgınını fırsata çevirme derdine düşen marketler fiyatları 2 katına çıkardı özellikle manav bölümünde 5 TL'lin altına ürün bulmak imkansız hale geldi. Öyle ki halde 4 lira olan domates marketlere 10 TL'ye, 2 lira olan salatalık 6 liraya, 4 lira olan biber 13 TL'ye, 7 TL olan yerli muz 15 TL'ye, halde en yüksek 8 TL'ye satılan çilek ise 15 TL'ye kadar satılmaya başlandı. Hatta bazı marketlerde çileğin fiyatı 20 TL'ye kadar çıktı. Bununla da yetinmeyen bazı marketler 'Seç-Al'ın yasaklanmasını da fırsat bilerek çürük ürünleri paketleyerek fahiş fiyatlara vatandaşa sattı. 

'Virüs fırsatçılığı yapıyorlar'

Havaların ısınması ile fiyatlarda düşüş beklediklerini dile getiren vatandaşlar ise 'Mecbur alacağız diye marketler virüs fırsatçılığı yapıyor' diyerek tepkilerini gösterdi.

Marketlerin yeni oyunu

Fırsatçılığının önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı tarafından meyve-sebze satışlarında künye yazma zorunluğuna karşıda yeni bir yöntem geliştiren marketler künyede ürünü 4 TL'den alındığı bildirilirken, işletme ve mağaza giderlerini yüksek yazarak zammı gizliyor.

Bakan Albayrak: Daha sert tedbirler alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadele döneminde fırsatçılık yapanlara yönelik "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." dedi.

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Yorumlar

Harun

Hep aynı laflar.Size gününüzü göstereceğiz lafı.Birşey olmaz yapanın yanına kar kalır
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orhan inan

MEVCUT EKİPLER VASITASIYLA HIZLI VE ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE DENETİMLERE BAŞLANILMALI.ÇÜRÜK ÇARIK NE VARSA POŞETLEYİP SATTIKLARI YETMEZMİŞ GİBİ,FİYATLARI DA HER GÜN ARTTIRIYORLAR.BUNU ANLI ŞANLI MARKETLER İN YANINDA MAHALLE BAKKALLARI DA YAPIYOR..İNSAN ÜZÜLÜYOR..BİR FELAKET SEBEBİYLE MAĞDUR DURUMA DÜŞTÜĞÜNÜ ZANNEDEN KORKULU İNSANLARIN CEBİNDE NE VAR NE YOK YİYECEĞE YATIRMAYA ZORLAMAK TAM BİR VİCDANSIZLIK.
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