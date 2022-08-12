  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Fiyatlar düşer’ endişesi! Yeniçağ’dan konut baronlarına cansuyu
Gündem

‘Fiyatlar düşer’ endişesi! Yeniçağ’dan konut baronlarına cansuyu

İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, gayrimenkul baronlarının fiyatlarını indirmelerine neden olacak 150 bin konut projesini lekelemeye kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 14:23:00 -
‘Fiyatlar düşer’ endişesi! Yeniçağ’dan konut baronlarına cansuyu

TOKİ'nin 81 ilde yapacağı konutlarla ilgili detaylar henüz belirlenmedi. Ancak konutların, illerdeki ihtiyaç sayısına göre inşa edileceği belirtildi.

Türkiye'de ekonomik çalkantıdan faydalanıp konut fiyatlarını katlayan açgözlülere geri adım attıracak olan bu proje kamuoyundan büyük destek görürken, konut fiyatlarının düşmesini istemeyen ve buradan siyasi bir çıkar elde etmeyi amaçlayan muhalifler manipülatif haberlere başladı.

İYİ Parti'nin medya organı Yeniçağ, TOKİ'nin yapacağı evlerle ilgili haberinde, illerin ihtiyacına göre ev yapılacağı gerçeğini gizleyerek, her şehre eşit sayıda ev yapılacağı yalanını ortaya attı.

Haberde, 150 bin konut 51 ile bölündü ve İzmir'e sadece 1800 ev inşa edileceği ileri sürüldü.

Konut fiyatlarını artıran kesime adeta can suyu niteliğindeki bu haberde, gayrimenkul baronlarının fiyatlarını düşürmelerine engel olacak ifadelere yer verildi!..

İşte algı dolu o haber:

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yaşa güzel

Bunlar ş…siz o.…

OSMAN DURAN

ÖZÜR DİLİYORUM AMA 150.000 KONUT YETER Mİ ALLAH AŞKINA. ÖDEMİŞ İLÇESİNDE YILLIK ASGARİ KONUT İHTİYACI 1500. ŞU AN YAPILAN KONUT SAYISI YAKLAŞIK 300. RUHSAT BAŞVURUSU YOK NEREDEYSE. MALEEDECEĞİMİZ PARAYA DAİRE SATAMAYACAGIZ. NİUE YAPALIM. KREDİ KULLANIP YAPIYORUM.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23