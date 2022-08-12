‘Fiyatlar düşer’ endişesi! Yeniçağ’dan konut baronlarına cansuyu

TOKİ'nin 81 ilde yapacağı konutlarla ilgili detaylar henüz belirlenmedi. Ancak konutların, illerdeki ihtiyaç sayısına göre inşa edileceği belirtildi.

Türkiye'de ekonomik çalkantıdan faydalanıp konut fiyatlarını katlayan açgözlülere geri adım attıracak olan bu proje kamuoyundan büyük destek görürken, konut fiyatlarının düşmesini istemeyen ve buradan siyasi bir çıkar elde etmeyi amaçlayan muhalifler manipülatif haberlere başladı.

İYİ Parti'nin medya organı Yeniçağ, TOKİ'nin yapacağı evlerle ilgili haberinde, illerin ihtiyacına göre ev yapılacağı gerçeğini gizleyerek, her şehre eşit sayıda ev yapılacağı yalanını ortaya attı.

Haberde, 150 bin konut 51 ile bölündü ve İzmir'e sadece 1800 ev inşa edileceği ileri sürüldü.

Konut fiyatlarını artıran kesime adeta can suyu niteliğindeki bu haberde, gayrimenkul baronlarının fiyatlarını düşürmelerine engel olacak ifadelere yer verildi!..

İşte algı dolu o haber: