0553 313 94 23

Fiyatını duyan inanamıyor! Gramla satılıyor

Birçok rahatsızlığın tedavisi amacıyla kullanılan damla sakızının kilogram fiyatı 800 TL'den bin 500 TL'ye yükseldi.

10 Temmuz 2018 Salı 18:53
Fiyatını duyan inanamıyor! Gramla satılıyor

Türkiye'ye ağırlıkla Yunan adalarından getirilen, bir çok derde deva olarak gösterilen damla sakızının fiyatı cep yakıyor. Dolardaki artışla birlikte hızla fiyatı yükselen sakızın kilogramı bir ay önce 800 TL'ten satılırken, bugün bin 500 TL'den satılıyor.

"GRAMLA SATILIYOR"

Sivas'ta 8 yıldır aktarlık yapan Mustafa Sakin, damla sakızının ithal bir ürün olduğu için dolarla birlikte fiyatının yükseldiğini belirterek, "Damla sakızı ithal bir ürün. Şu anda pahalı olmasının sebebi dolardaki hızlı artış. Türkiye de yetişmiş olsa daha ucuza alınabilir. Damla sakızı; Yunanistan ve Arabistan'dan ülkemize geliyor. Türkiye'ye daha çok giriş yapılan yer Yunanistan da bulunan Sakız adasıdır. Yaklaşık kilogram fiyatı bin 500 lira. Altınla eş değerdir. İnsanların kilo bazında almaları mümkün değil. Şu anda 3 gram, 5 gram 10 gram gibi miktarda alıyorlar. Bizlerde aylık olarak yaklaşık 1 kilo anca satıyoruz" dedi.

M.Ö. 5. YÜZYILDAN BERİ ŞİFA AMAÇLI KULLANILIYOR

Damla sakızı M.Ö. 5. yüzyıldan bu yana şifa amaçlı kullanılıyor. Geçmişte; kuduz, yılan ısırması, deri hastalıkları, ağız ve diş hastalıkları, sindirim yolu hastalıkları ve akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılıyordu. Günümüzde ilaç sanayinde; ağız yaraları ve mide ülseri ilaçları yapımında, yanık, egzama gibi dış deri enfeksiyonlarına karşı merhem yapımında ve cerrahi iplerin yapımında kullanılıyor. Damla sakızı ayrıca tatlandırıcı olarak; kek, dondurma, sütlü tatlılar, kahve ve çeşitli içkilerde kullanılıyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 18:53
  1. Türkiye
  2. Sivas
  3. Yunanistan
  4. Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebek battaniyesi nasıl örülür?
    1. Bebek battaniyesi nasıl örülür?
    2. TBMM'ye giren parti sayısı sekize..
    3. Anne sütünün faydaları nelerdir?
    4. Türkiye'den AB'ye siyasi mesaj!
    5. Evde böğürtlen reçeli nasıl yapılır?
    6. Fiyatını duyan inanamıyor! Gramla..
    7. Muzlu tavuk göğsü tarifi
    8. Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı
    9. Peynirli çörek nasıl yapılır?
    10. İsrail'den ablukayı kırmaya çalışan..
    11. Borsa günü düşüşle tamamladı
    12. Yağ mantısı nasıl yapılır?
    13. Gaziantep'te Hint keneviri..
    14. Nijerya'da 30 kişiyi taşıyan tekne..
    15. Barzani'den Ankara ziyareti açıklaması
    16. Çocuklarda iştahsızlık neden olur?
    17. İngilizlerin Erdoğan rahatsızlığı
    18. İşte NATO'da bulunmanın maliyeti!
    19. Üzerinden kasten arabayla geçilen..
    20. Başkan Erdoğan'dan "savunma sanayi"..
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!