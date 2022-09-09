Fiyatı "Yok artık" dedirtti! iPhone 14 Pro almak için hangi ülkede ne kadar çalışmak gerekiyor?

iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı. iPhone 14 pro satın almak için insanların hangi ülkede kaç gün çalışması gerektiği de belli oldu. İşte o liste:

İSVİÇRE: 5.5 gün

ABD: 8 gün

ALMANYA: 10 gün

FRANSA: 11 gün

İTALYA: 13 gün

İNGİLTERE: 13 gün

YUNANİSTAN: 28 GÜN

TÜRKİYE: 218 gün

iPhone 14 Pro 128 GB modelini baz alarak yapılan hesaplamaya göre; Türkiye'de iPhone 14 Pro'nun sadece vergisini ödemek için bir kişinin tam 3.5 ay çalışması gerekiyor.