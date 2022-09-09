Fiyatı "Yok artık" dedirtti! iPhone 14 Pro almak için hangi ülkede ne kadar çalışmak gerekiyor?
Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 14 canlı yayında tanıtıldı. Yeni iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı. Peki iPhone 14 pro satın almak için insanların hangi ülkede kaç gün çalışması gerekiyor?
iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı. iPhone 14 pro satın almak için insanların hangi ülkede kaç gün çalışması gerektiği de belli oldu. İşte o liste:
İSVİÇRE: 5.5 gün
ABD: 8 gün
ALMANYA: 10 gün
FRANSA: 11 gün
İTALYA: 13 gün
İNGİLTERE: 13 gün
YUNANİSTAN: 28 GÜN
TÜRKİYE: 218 gün
iPhone 14 Pro 128 GB modelini baz alarak yapılan hesaplamaya göre; Türkiye'de iPhone 14 Pro'nun sadece vergisini ödemek için bir kişinin tam 3.5 ay çalışması gerekiyor.