Fiyatı Türkiye'de belirlenecek! Avrupa, o kritik konuda kapımızda kuyruk olacak

Bundan sonra Avrupa'nın enerji konusundaki muhatabının Türkiye olacağına işaret eden Mehmet Barlas, "Türkiye, İran'dan, Azerbaycan'dan, Katar'dan ve Rusya'dan aldığı gazları karıştırarak Avrupa piyasalarına sunacak. Fiyat da Türkiye'de belirlenecek. Yani artık vana bizim elimizde" dedi. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ekonomik kriz, Avrupa ülkelerini fena etkiliyor. İngiltere'de artık bir öğün yemek atlanıyor. Hayat pahalılığı insanların midelerini de vuruyor. Fransa'da petrol hâlâ altın gibi zor bulunan bir madde. Almanya ise yaklaşan kış şartlarının sert olacağı yorumlarını endişeyle karşılıyor. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde protestolar ve gösteriler yapılıyor. Avrupa'da yavaş yavaş içlerine düştükleri rezaletin farkına varanlar çıkmaya başladı. Ama o arada atı alan Üsküdar'ı geçti.

Bundan sonra Avrupa'nın enerji konusundaki muhatabı Türkiye. Türkiye, İran'dan, Azerbaycan'dan, Katar'dan ve Rusya'dan aldığı gazları karıştırarak Avrupa piyasalarına sunacak. Fiyat da Türkiye'de belirlenecek. Yani artık vana bizim elimizde."