Fiyatı artırdılar paketten çıkarıldılar

Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota’nın araçlarındaki ani fiyat artışlarını dikkate alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank söz konusu markalar üzerinden tüketicilere verdikleri kredi paketini iptal etti. Üç kamu bankası tarafından ortak yapılan açıklamada, bankaların Türkiye’nin ihracatının lokomotiflerinden olan otomotiv sektörünü ve sektöre bağlı olarak çalışan yan sanayide yerli üretimi desteklemek, bireysel ve kurumsal müşterilerin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaları amaçlarıyla 1 Ekim 2019’dan itibaren Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ürününün müşterilere sunulmaya başlandığı belirtilerek, vatandaşların fiyat artışı sebebiyle mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin de alındığına vurgu yapıldı.