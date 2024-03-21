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Yaşam Fiyatı 75 TL'den tam 25 TL'ye düştü! Metrelerce kuyruk oluştu!
Yaşam

Fiyatı 75 TL'den tam 25 TL'ye düştü! Metrelerce kuyruk oluştu!

Yeniakit Publisher
2024-03-21 11:02:00 -

Fiyatı 75 TL'den tam 25 TL'ye birden düştü. Vatandaş almak için birbiriyle yarıştı tezgahın önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Rize Pazar ilçesindeki bir balıkçı, istavrit fiyatlarında dikkat çekici bir indirim yaparak tezgahında uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Normalde kilogramı 75 TL olan istavriti Ramazan ayına özel düzenlediği "Yesin Millet" kampanyasıyla 25 TL'ye düşürdü. Bu indirimle birlikte balık tezgahının etrafında alıcıların oluşturduğu uzun kuyruklar göze çarptı.

"Denizin kuru fasulyesi" sloganıyla satılan ucuz istavritlere olan talep, vatandaşların alabilmek için birbiriyle yarışmasına neden oldu.

Balıkçının tezgahından toplam 40 kasa ve 600 kilogram istavrit kısa bir sürede tükendi. Kampanyanın başarısından memnuniyet duyan balıkçı esnafı Turgay Şimşek, "Ramazan dolayısıyla böyle bir kampanya yaptık ve 40 kasa balık 40 dakika içerisinde tükendi. Daha önce kilosu 75 liraydı, 25 TL’ye düşürdük ve hemen tükendi. Vatandaşımıza afiyet olsun" şeklinde konuştu.
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