0553 313 94 23
impression

Fiyat tartışmasına son! “Damacana suyun tavan fiyatı 9.5 lira”

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, bardak sudan 19 litre damacanalara kadar her tür suyun fiyatını belirlediklerini aktararak, yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini ifade etti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:43
Fiyat tartışmasına son! “Damacana suyun tavan fiyatı 9.5 lira”

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, su fiyatlarına gelen zamlardan sonra satışlarda fahiş zamları önlemek için yeni tarife hazırladıklarını, belirlenen rakamların üzerinde satış yapılamayacağını açıkladı. Akkaya, doların gerilediğini ancak zamların geri alınmadığını kaydederek yeni fiyatı belirlerken özellikle polikarbon damacana şişe sularının üzerinde durduklarını söyledi. Dar gelirli vatandaşların genelde bu damacana suları kullandığını dile getiren Akkaya, ancak tarifede bardak sudan 19 litre damacanalara kadar her tür suyun fiyatını belirlediklerini aktardı. Akkaya, yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini ifade ederek, 19 litre dönüşümsüz polikarbon damacana suyun ise en fazla 11 liraya satılabileceğinin altını çizdi.

“Yüksek fiyatları bildirin”

Şu anda bu tarifede yer alan fiyatların üzerinde satış yapılamaz” diyen Akkaya, yeni tarifeyi Ticaret Bakanlığı’na da gönderdiklerini belirterek, gerek esnaf odasına gerekse İTO’ya bağlı tüm esnafların bu tarifeye uyma zorunluluğunun bulunduğunu söyledi. Vatandaşlara da uyarıda bulunan Akkaya, tarifenin üzerinde bir tutarla su satışı gerçekleştiren işletmelerin odaya veya ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:43
  1. İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya
  2. fahiş zam
  3. Dar gelirli vatandaşlar
  4. polikarbon damacana su
  5. 19 litre damacana
  6. Ticaret Bakanlığı
  7. İTO

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hasret sona eriyor! Sadece 2 ay kaldı
    1. Hasret sona eriyor! Sadece 2 ay kaldı
    2. Cimbom'da büyük şok! Son anda kurtuldu
    3. "Önceliğimiz ekonomiyi toparlamaktı"
    4. Özel okul teşviki ne kadar 2019?
    5. Zehir tacirinden yüzsüzlük! Kilolarca..
    6. 27 ton salçayla kayıplara karıştı!..
    7. Antalya’da ölümden döndü sevinemedi!..
    8. Antalya'da trafik kazası! Kurtulduğuna..
    9. Seri katil, yeni hedefine giderken..
    10. Bakanlıkların yeni logo tasarımları..
    11. TSK'da FETÖ operasyonu!
    12. Özel okul teşvikleri ne zaman..
    13. Yaşlı çift, sobadan sızan gazdan öldü
    14. Abdulfettah es-Sisi'den İran'a savaş..
    15. Kahramanmaraş'ta 3,0 büyüklüğünde..
    16. Antalya'da drift atan sürücülere rekor..
    17. 'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin'..
    18. Antalya'da rekor ceza! Arabayı satsan..
    19. Beşiktaş'ın umudu Yalçın!
    20. Kandil'in vekili Kemalbay'dan alçak..
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak