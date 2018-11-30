“Fiyat artışlarının sebebi değiliz”

BUĞRA KARDAN

Türkiye’de perakende sektörünün nabzını tutan sektörün en büyük buluşma platformu Perakende Günleri’18’in ikinci günü “Genç Kuşaklar Tartışıyor: Gıda Perakendesinde Trendler” konulu oturumla başladı. Altunbilekler Marketler Zinciri, İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşma Direktörü Öznur Altunbilek ve Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan’ın konuşmacı olarak katıldığı oturum gıda perakendeciliğinin geleceği konusuna ışık tuttu.

İşimize bakmak istiyoruz

Öznur Altunbilek, fiyat artışlarından perakendecilerin sorumlu gösterilmeye çalışıldığını belirterek, “Ancak biz işimize odaklanıp verimli çalışmalar yapmaya devam etmek istiyoruz. Kısa vadede fiyat artışının sebebinin perakendeciler olarak görülmesinden rahatsızız. Hepimizin kazandığı bir piyasa hayal ediyor ve bunun için çalışıyoruz” dedi.

Son dönemde kurdaki hızlı artışın birçok genel giderin de hızla artmasına neden olduğunu belirten İbrahim Özhan ise şunları söyledi: “Fiyatlar beklenenin üzerinde arttı ve bu artışın temel nedeni perakendeciler değil. Biz perakendeciler olarak hükümetimiz ile birlikte kampanyalar ortaya koyarak fiyat artışını ve baskıyı dizginlemeye çalışıyoruz. Bu süreçte tüketicide de ciddi anlamda kafa karışıklığı olmaya başladı. Daha önce hiç fiyata dikkat etmeyen müşteri daha fazla rafa bakarak fırsat kovalamaya başladı. Bunun yanı sıra daha tedirgin alışveriş yapmaya başladı.”

Perakendecilerden yeşil fon

Gıda perakendeciliğinin önündeki en önemli konu olan naylon poşet konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Özhan, marketlerdeki poşetin 25 kuruş olacağını söyledi. Özhan, ”Poşetlerden elde edilen gelirin büyük bir kısmı çevre için oluşturulan fona gidecek. Ülke olarak bunu oluşturmakta geç kaldık” diye konuştu.