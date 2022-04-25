Merakla beklenen kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, gıda fiyatları düşecek mi?

Fiyat artışları duracak mı? Gıda fiyatları düşecek mi?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın döneminde gelişmiş ülkelerin bile ne kadar hassas olduğunu gördük.Elbette bu süreçte sıkıntılar da yaşadık. Küresel ekonomideki bozulmaların her alanda fiyatlarda yol açtığı yükselişler ister istemez ülkemize de yansıdı. Ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı düzeyde olduğunun farkındayız. Buna sebep olanların iki dünyada elimiz yakalarında olacak.

Artık bu kısır döngüyü kırmakta kararlıyız. Herkesin 2023 için kendine göre bir hesabı var. Asıl olan milletin hesabıdır, iradesidir ve sözüdür. 20 yıldır 'Durmak yok yola devam' diyerek milletimizin maziden atiye kurduğu köprüyü güçlendirdik. Artık fedakârlıkların hasadını görme neticesindeyiz. Ülkemizi terör örgütlerinin pençesinden kurtardık, çarşı, pazardaki ateşi de söndüreceğiz” dedi.