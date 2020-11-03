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Ekonomi Fiyat artışları (4)
Ekonomi

Fiyat artışları (4)

Ekimde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 13,38 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" olurken en düşük artış yüzde 9,84 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:53:20 -
Fiyat artışları (4)

ANKARA (AA) - Türkiye'de ekimde yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,38 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekimde İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,67 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane"de oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,84 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve "Balıkesir, Çanakkale" bölgelerinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,38 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken bu bölgeyi yüzde 12,99 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" ve yüzde 12,97 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,84 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:


İBBS 2. Düzey-SR Level 2Bir önceki aya göre değişim oranı yüzde

 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde
TR Türkiye-Turkey2,13 11,89
TR10 (İstanbul)2,10 11,73
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)1,87 10,72
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)1,82 11,75
TR31 (İzmir)2,15 12,27
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)2,04 11,67
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)1,75 11,71
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)1,89 12,53
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)1,99 12,82
TR51 (Ankara)2,10 11,38
TR52 (Konya, Karaman)2,01 11,71
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)2,37 12,25
TR62 (Adana, Mersin)2,14 12,06
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)2,57 11,66
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)1,69 10,67
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)1,99 11,60
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)1,92 12,24
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)1,93 10,45
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)2,19 12,99
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)2,67 12,97
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)2,21 12,06
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)1,62 9,84
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)1,99 10,59
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)2,47 11,03
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)2,00 12,53
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)2,44 13,38
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)2,38 11,20

(Bitti)
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