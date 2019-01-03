Fiyat artışları (2)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2018'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 31,36 ile ev eşyası grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 0,40 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla aralıkta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.

Aralıkta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 4,08 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu, yüzde 2,56 ile ulaştırma, yüzde 0,25 ile eğlence ve kültür izledi.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 31,36 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73, eğlence ve kültür yüzde 20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Aralıkta endekste kapsanan 407 maddeden 44'ünün ortalama fiyatlarında değişim görülmezken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 1,08 25,11 Alkollü içecekler ve tütün 0,16 2,39 Giyim ve ayakkabı -4,08 14,83 Konut -0,06 23,73 Ev eşyası 0,13 31,36 Sağlık 0,62 16,70 Ulaştırma -2,56 15,97 Haberleşme -0,11 9,62 Eğlence ve kültür -0,25 20,86 Eğitim 0,02 10,19 Lokanta ve oteller 0,31 19,81 Çeşitli mal ve hizmetler 0,78 28,80





- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, aralıkta aylık bazda en yüksek düşüş yüzde 0,79 ile işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise 2018'de en yüksek artış, yüzde 20,48 ile işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç TÜFE -0,35 20,27 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE -0,37 20,15 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE -0,45 19,53 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE -0,79 20,48

(Sürecek)







