Fiyat artışları (2)

ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ekimde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17,01, imalatta yüzde 19,81, su temininde yüzde 12,49 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,62 azalış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,55, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,11 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün ekimde yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17,01, imalatta yüzde 19,81, su temininde yüzde 12,49 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,62 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,45, imalatta yüzde 3,74, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,39 ve su temininde yüzde 0,28 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 23,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 22,39, dayanıksız tüketim malında yüzde 15,36, sermaye malında yüzde 24,41 artış, enerjide yüzde 2,88 azalış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 4,26, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,27, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,47, enerjide yüzde 2,84, sermaye malında yüzde 3,67 artış görüldü.

Yıllık en fazla azalış yüzde 15,8 ile tütün ürünleri, yüzde 11,05 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 8,85 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 47,76, ana metaller yüzde 36,12, diğer mamul eşyalar yüzde 35,11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



En fazla aylık azalış, yüzde 6,09 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 0,16 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,87, ana metaller yüzde 5,75, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 4,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı 1,45 17,01 İmalat 3,74 19,81 Elektrik, gaz 2,39 -1,62 Su temini 0,28 12,49

(Sürecek)