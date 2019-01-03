Fiyat artışları (1)
TÜFE aralıkta yüzde 0,40, Yİ-ÜFE yüzde 2,22 geriledi- Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 oldu03 Ocak 2019 Perşembe 10:16
ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,40, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,22 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,01 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,40, Yİ-ÜFE 2,22 geriledi.
TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,30, Yİ-ÜFE ise yüzde 33,64 arttı.
- Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 20,36 olmuştu.
- TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|Aylık Değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|AYLAR/YILLAR
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|Ocak
|0,41
|0,56
|1,65
|1,98
|1,1
|1,82
|2,46
|1,02
|2,36
|0,38
|-0,18
|3,32
|0,33
|0,55
|3,98
|0,99
|Şubat
|0,73
|0,56
|0,3
|0,43
|0,71
|-0,02
|0,81
|0,73
|1,72
|-0,09
|-0,13
|1,38
|1,2
|-0,2
|1,26
|2,68
|Mart
|0,42
|0,41
|0,66
|1,13
|1,19
|-0,04
|1,02
|0,99
|1,22
|0,36
|0,81
|0,74
|1,05
|0,40
|1,04
|1,54
|Nisan
|0,87
|1,52
|0,42
|1,34
|1,63
|0,78
|1,31
|1,87
|0,61
|0,08
|-0,51
|0,09
|1,43
|0,52
|0,76
|2,60
|Mayıs
|2,42
|-0,21
|0,15
|0,40
|0,56
|0,58
|0,45
|1,62
|0,15
|0,53
|1
|-0,52
|1,11
|1,48
|0,52
|3,79
|Haziran
|-1,43
|-0,9
|0,76
|0,31
|-0,51
|0,47
|-0,27
|2,61
|0,01
|-1,49
|1,46
|0,06
|0,25
|0,41
|0,07
|3,03
|Temmuz
|-0,41
|-0,23
|0,31
|0,45
|0,09
|1,16
|0,15
|0,55
|-0,03
|-0,31
|0,99
|0,73
|-0,32
|0,21
|0,72
|1,77
|Ağustos
|0,73
|0,56
|-0,1
|0,09
|0,4
|-0,29
|0,52
|2,30
|1,76
|0,26
|0,04
|0,42
|0,98
|0,08
|0,85
|6,60
|Eylül
|0,75
|1,03
|0,77
|0,14
|0,89
|0,18
|0,65
|6,30
|1,55
|1,03
|0,88
|0,85
|1,53
|0,29
|0,24
|10,88
|Ekim
|3,27
|1,96
|1,8
|1,9
|1,55
|1,44
|2,08
|2,67
|1,6
|0,17
|0,69
|0,92
|-0,2
|0,84
|1,71
|0,91
|Kasım
|1,73
|0,38
|0,01
|0,18
|0,67
|0,52
|1,49
|-1,44
|0,65
|1,66
|0,62
|-0,97
|-1,42
|2
|2,02
|-2,53
|Aralık
|0,58
|0,38
|0,46
|-0,44
|0,21
|1,64
|0,69
|-0,40
|1
|-0,12
|1,11
|-0,76
|-0,33
|2,98
|1,37
|-2,22
|Yıllık Değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|AYLAR/YILLAR
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|Ocak
|4,9
|10,61
|7,31
|7,75
|7,24
|9,58
|9,22
|10,35
|10,8
|11,13
|1,88
|10,72
|3,28
|5,94
|13,69
|12,14
|Şubat
|4,16
|10,43
|7,03
|7,89
|7,55
|8,78
|10,13
|10,26
|10,87
|9,15
|1,84
|12,4
|3,1
|4,47
|15,36
|13,71
|Mart
|3,99
|10,43
|7,29
|8,39
|7,61
|7,46
|11,29
|10,23
|10,08
|8,22
|2,3
|12,31
|3,41
|3,80
|16,09
|14,28
|Nisan
|4,26
|11,14
|6,13
|9,38
|7,91
|6,57
|11,87
|10,85
|8,21
|7,65
|1,7
|12,98
|4,8
|2,87
|16,37
|16,37
|Mayıs
|7,17
|8,28
|6,51
|9,66
|8,09
|6,58
|11,72
|12,15
|9,63
|8,06
|2,17
|11,28
|6,52
|3,25
|15,26
|20,16
|Haziran
|6,24
|8,87
|8,3
|9,16
|7,2
|7,64
|10,90
|15,39
|10,19
|6,44
|5,23
|9,75
|6,73
|3,41
|14,87
|23,71
|Temmuz
|6,31
|9,07
|8,88
|9,32
|6,81
|8,79
|9,79
|15,85
|10,34
|6,13
|6,61
|9,46
|5,62
|3,96
|15,45
|25
|Ağustos
|6,65
|8,88
|8,17
|9,54
|7,14
|8,05
|10,68
|17,90
|11
|4,56
|6,38
|9,88
|6,21
|3,03
|16,34
|32,13
|Eylül
|6,15
|9,19
|7,88
|8,86
|7,95
|7,28
|11,2
|24,52
|12,15
|4,03
|6,23
|9,84
|6,92
|1,78
|16,28
|46,15
|Ekim
|7,66
|7,8
|7,71
|8,96
|7,58
|7,16
|11,90
|25,24
|12,58
|2,57
|6,77
|10,1
|5,74
|2,84
|17,28
|45,01
|Kasım
|9,48
|6,37
|7,32
|9,15
|8,1
|7
|12,98
|21,62
|13,67
|3,6
|5,67
|8,36
|5,25
|6,41
|17,30
|38,54
|Aralık
|10,45
|6,16
|7,4
|8,17
|8,81
|8,53
|11,92
|20,30
|13,33
|2,45
|6,97
|6,36
|5,71
|9,94
|15,47
|33,64
(Sürecek)
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