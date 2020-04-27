Fitre nedir fıtır sadakası nedir? Fitre ile fıtır sadakası ayı mı?

Fidye kişiyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak anlamındadır. Oruç ibadetinin eda edilememesinin neticesidir, sebebidir. Bakara suresi 2/ 184. Ayette" Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder(Bir günlük ortalama yiyecek bedeli- Bunu herkes kendi yediği bir günlük yiyeceğinin ortalamasına göre belirler En düşük 27 tl dir) buyurulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık veya iyileşme ümidi olmayan hastalar oruçlarını daha sonra kaza etme imkanı bulamazlarsa ber gününe karşılık bir fidye öder. Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek bedeli veya bunun ücretidir. Bu da" Fıtır sadakası" İle aynı miktarı ifade eder. Bu asgari ölçüdür isteyen Fitreyi de, fıtır sadakatini da daha fazla ödeye bilir. Bu daha güzeldir.