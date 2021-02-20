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Sağlık Fitoterapi nedir? Fitoterapi hangi hastalıklarda kullanılır?
Sağlık

Fitoterapi nedir? Fitoterapi hangi hastalıklarda kullanılır?

Fitoterapi son yıllarda adını çokça duyduğumuz alternatif tıp yöntemlerinden biri. Avrupa’da en etkili alternatif tıp yöntemi olarak kabul edilen Fitoterapi nedir? Fitoterapi hangi hastalıklarda kullanılır? Fitoterapi hangi hastalıklara iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 18:32:00 -
Fitoterapi nedir? Fitoterapi hangi hastalıklarda kullanılır?

Bitkisel ilaç kullanımı dünyada eskilerden beri kullanılan bir yöntemdir. Fitoterapi de bunlardan bir tanesidir. Fitoterapi sadece bitkisel ilaçlarla uygulanan bir sistem olarak uygulanıyor.

Fitoterapi nedir?

Fitoterapide bitki ilaçları, hastayla yapılan profesyonel bir konsültasyona göre seçilir. Fitoterapi, vücudun normal işlevlerini uyarmak veya güçlendirmek için seçilirler ve böylece vücudun kendini iyileştirmesine yardımcı olurlar.

Fitoterapi , her müşteriye bütünsel bir tanı koymada benzersiz bir yöntem olarak yaklaşır. Reçete edilen bitkisel ilaçlar, hastanın özel ihtiyaçları için seçilen bitkilerin bir kombinasyonu olabilir. Otlar, çay, tentür, kapsül, tablet ve topikal kullanım için bir losyon / krem şeklinde reçete edilebilir.

Fitoterapi hangi hastalıklarda kullanılır?

Günümüzde yaygın olarak tercih edilmekte olan fitoterapi nasıl uygulanır? Özellikle merak edilen konulardan biridir. Tedavinin doğru şekilde uygulanabilmesi için mutlaka uzman yardımı alınmalıdır. Tedavinin temel tercihi edilmesi için belirlenmiş olan hastalıkların ortaya çıkması gerekir. Tedavinin uygulanabilmesi için belirlenen hastalıklar şunlardır;

Migren ve baş ağrıları,

Kadın hastalıkları,

Aşırı kilo problemi,

Mide ve bağırsak hastalıkları,

Kemoterapi sonrası tedavi,

Tiroit bezi hastalıkları,

Böbrek ve idrar yolları hastalıkları,

Şeker hastalığı,

Solunum yolları hastalıkları,

Depresyon, panik atak ya da sinir hastalıkları,

Alerji ve cilt hastalıkları,

Romatizma ve osteoporoz,

Uykusuzluk, farklı kriz dönemi problemleri,

Astım şeklinde değişebilir.

Fitoterapi güvenli midir?

Fitoterapi, tam donanımlı bir tıbbi bitki uzmanı tarafından reçete edildiğinde çok güvenli ve etkilidir. Ancak internette satılan ve önerilen bitki kürlerine her zaman güvenilmemelidir. Fitoterapi yöntemi uzman yardımı olmadan yapılmamalıdır. Aksi takdirde sağlık açısından ciddi yan etkilere neden olabilir.

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