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Fitnenin merkezi ABD elçiliği

ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan’ın Twitter’da Bahçeli’nin sağlığına gönderme yaparak yazdığı “Türkiye halkları Bahçeli’siz bir siyaset dönemine hazır olmalı” mesajını beğenmesi, müttefik görünümlü düşman ABD’nin sinsi oyununu bir kez daha ortaya koydu. ABD Büyükelçiliği’nin FETÖ firarisinin mesajını beğenmesi; “Elçilikteki hain kim?” sorusunu akıllara getirdi.

08 Ekim 2019 Salı 12:42
Fitnenin merkezi ABD elçiliği

Fetullahçıların ipini elinde tutan ABD suçüstü yakalanmanın telaşıyla birbiriyle çelişen diplomatik hamlelere imza atıyor. Bahçeli’siz siyaset hayali kuran FETÖ’cü bir tweetini beğenen skandala imza atan ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından “yanlışlıkla oldu, özür dileriz” açıklaması yapıldı. Ancak ne yanlışlık bahanesi ne de dilenen kuru özür, kirli ittifakın emellerini saklayabildi.

Kuru özürle kurtulamazsınız

Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergun Babahan, 20 Temmuz 2016 Cumartesi günü Bodrum’dan gemiyle yurt dışına kaçmıştı. Babahan, önceki gün “Türkiye halkları Bahçeli’siz bir siyaset dönemine hazır olmalı” paylaşımı yaptı. ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı da, firari FETÖ’cü Babahan’ın Bahçeli’yle ilgili attığı skandal tweeti beğendi. Elçilik daha sonra yaptığı açıklamayla özür diledi ancak bu açıklama tepkileri dindirmedi. Yapılan açıklamada, “Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz” denildi.

ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından Bahçeli’siz bir siyaset hayal eden paylaşımının beğenilmesi; müttefik görünümlü düşman ABD’nin sinsi oyununu bir kez daha ortaya koydu. Diplomatik krize yol açan paylaşım sonrası Türkiye ayağa kalkarken, birçok konuda diplomatik teamülleri zorlayan ABD’nin Türkiye büyükelçiliği ise şaibelerin merkezi haline dönüştü.

Topuz’u kaptırdılar

2 yıl önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ABD’nin İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un dikkat çeken bağlantıları ortaya çıkmıştı. AK Parti Hükümeti’ne yönelik yargı darbesi öncesi FETÖ’cü polislerle görüştüğü belirlenen Topuz’un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kumpasının başındaki isimlerden eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile görüştüğü belirlenmişti. Darbe girişiminin başrol isimlerinden Organize Şube eski Müdürü Nazmi Ardıç ile 11 dakika 48 saniye görüşme yapan Topuz’un firari Zekeriya Öz’ün A1 Blok 428 numaralı odasındaki direkt telefon hattı ile de pek çok kez irtibat kurduğu HTS belgelerine yansıdı. Görüşmelerin 17/25 Aralık kumpasının hemen öncesinde yoğunlaştığı tespit edildi. Amerika’nın suçüstü yakalanmasıyla doruk noktasına yükselen krizde, ABD diplomat olmayan konsolosluk görevlilerine soruşturma açılmasını bahane ederek, Türkiye’ye vize ambargosu başlattı. ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi FETÖ’cü Metin Topuz, 1,5 yılı aşkın tutuklu bulunuyor. Askeri ve siyasi casusluk ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya yönelik faaliyette bulunma suçlamaları yöneltilen Topuz hakkında 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

Öksüz’ü bırakmadılar

ABD İstanbul Başkonsolosluğu da 15 Temmuz’daki darbe girişiminde kritik bir telefon araması yapmıştı. Akıncı Üssü’nde darbeyi yöneten FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün 21 Temmuz 2016’da ABD İstanbul Başkonsolosluğu’ndan arandığı belirlenmişti. Saat 10.22’de gerçekleştiği ortaya çıkan görüşmeyle ilgili ABD Ankara Büyükelçiliği, vizesini iptal ettiklerini bildirmek için Adil Öksüz’ü aradıklarını iddia eden bir açıklama yapmıştı. Metin Topuz’un açığa çıkmasıyla büyük bir şok yaşayan ABD’liler, tespit edilen ikinci ajan Nazmi Mete Cantürk de bir süre ABD Konsolosluğu’nda himaye edildi.

Bazen Gezi’ye bazen de Ermeni’ye

Gezi Parkı Olayları ile Türkiye’nin karıştırılmak istendiği dönemde çapulcuları gazlayan ABD Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden Gezicilerin kullandığı Twitter hesabının paylaşımı retweet edildi. Gezicilerin barınma noktası haline gelen Divan Otel ile ilgili atılan, “Divan Otel 5 Yıldızlı değil, artık Ay Yıldızlı bir oteldir! Helal sana Ali Koç” yazan @GeziParkii isimli twitter hesabını retweet eden Amerika’nın İstanbul Konsolosluğu’nun resmi Twitter hesabı da Ali Koç’a ve Divan Otel’e destek verdi.

Sözde Ermeni soykırımına da destek veren elçilik, gelen tepkiler üzerine geri adım atarak, özür diledi. ABD elçiliği daha sonra da Barbaros Şansal’ın Türk Büyükelçiliği’nin bir paylaşımının altında yapılan yorumlardaki küfürünü beğendi. Aynı sefaretin bu sefer de FETÖ firarisinin mesajını beğenmesi; “Elçilikteki hain kim?” sorusunu akıllara getirdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 12:42
  1. Ankara
  2. Fetullahçılar
  3. ABD
  4. FETÖ
  5. ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği
  6. Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergun Babahan
  7. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  8. ABD’nin İstanbul Konsolosluğu
  9. Metin Topuz
  10. AK Parti Hükümeti
  11. yargı darbesi
  12. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  13. eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı
  14. Darbe girişimi
  15. Organize Şube eski Müdürü Nazmi Ardıç
  16. firari Zekeriya Öz
  17. 15 Temmuz’daki darbe girişimi
  18. Akıncı Üssü
  19. FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz
  20. Nazmi Mete Cantürk
  21. Gezi Parkı Olayları
  22. Divan Otel
  23. Sözde Ermeni soykırımı
  24. Ali Koç
  25. Barbaros Şansal
  26. FETÖ firarisi

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  • hiçhiç37 dk önce
    hiç güvenmeyin bize bizden başka dost yok
  • MiraçMiraç47 dk önce
    Abd nin ne domuz olduğu belli halen bunların yalanlarına inanıyorlar tuhaf olanda bu
  • MuhafazakarMuhafazakar49 dk önce
    ABD Şeytanın aslıdır elçilikleride maşalarıdır ABD Kalleştir hiç ama hiç GÜVENİLMEZ!!!!Onun tek düşündüğü İsrailin çıkarları menfeatleridir her yaptığı eylemde İsrailin menfaati gözetilir YPGye destek yada Suriyedeki oyunların tamamı İsrail içindir yani kısaca herşey Siyonizm içindir !!!

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