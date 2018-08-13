Fitneciler iş başında! Ekonomik operasyonu görmezden geldiler

yeniakit.com.tr: FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ardından ev hapsine alınan Papaz Andrew Brunson'u bahane gösteren ABD yönetimi dolar üzerinden Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlattı. ABD'nin bu hamlesi sonrası Amerikan doları Türk lirası karşısında 7.21 seviyesini gördü. Euro ise 8.11'e kadar yükseldi.

Durumu fırsat bilen ve fitne çıkarmaya çalışan bazı kesimler ise yine her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanında olmak yerine sosyal medya üzerinden hükümete ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı. Oynanan oyunu göremeyen ve cahilce yorumlar yapan kesim yaşanan durumun sorumlusu olarak Erdoğan'ı gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

BİLİNÇLİ VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ekonomik operasyonun farkında olan bilinçli vatandaşlar ise hükümete ve Başkan Erdoğan'a yapılan karalama kampanyasına tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları;





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