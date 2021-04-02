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Gündem Fitne ve Kovid yayıyorlar
Gündem

Fitne ve Kovid yayıyorlar

Toplumu ifsad eden İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini bir türlü hazmedemeyen CHP’liler, HDP’liler ve başını Mor Çete’nin çektiği marjinal gruplar salgına aldırış etmeden fitne yaymaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 10:56:00 -
Fitne ve Kovid yayıyorlar

Sapık LGBTİ dostu CHP, İP ve HDP, aile düşmanı, cinsiyetsiz bir toplum hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı ortalığı karıştırmaya devam ediyor...

CHP’li kadın kollarından eylem

CHP Ankara Kadın Kolları üyeleri, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını protesto etti. CHP İl Başkanlığı önünde toplanan kadın kolları üyeleri, “Yaşasın kadın dayanışması" ve “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı dövizler taşıdı, “Mor adımlar Ankara’da direniyor” yazılı pankart açtı. Polis tarafından Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na kadar yürümelerine izin verilen grup, eylemlerine burada bir süre daha devam etti. Basın açıklaması yapan İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz, İstanbul Sözleşmesi’nin bir can simidi olduğu iddia ederek, sözleşmeden çekilme kararının kendileri için “yok hükmünde” olduğunu söyledi.

LGBTİ’Lİ pembişlerden İP’e teşekkür

Diğer yandan; Pembe Hayat Derneği üyesi bir grup, İYİ Parti Genel Merkezi önünde toplanarak, İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararını Danıştay’a götürerek iptal talebinde bulunan Genel Başkan Meral Akşener’e teşekkürlerini ilettiler. Grup adına açıklama yapan Beray Göksu Eroğlu, “Bizlerin kararlılığına cesaretle güç veren İYİ Parti ailesine, başta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener olmak üzere ülkemizdeki LGBT topluluğuna sahip çıkan tüm demokrasi güçlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

HDP inada devam edecek

Öte yandan; HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının 1 Temmuz’da yürürlüğe gireceğini belirterek, kararın geri alınması için mücadele edeceklerini söyledi. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Kerestecioğlu, “İnadına ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ diyeceğiz” ifadesini kullandı.

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Yorumlar

ömer

kovit yaysalar öpünde başınıza koyun bunlar resmen aidis yayarlar
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a.d.

meral akşener, yağlı kazık olayından sonra iyice kayışı kopardı. Artık sapıklarada sahip çıkıyor.
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