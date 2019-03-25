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Fıtık tedavisinde manuel terapi dönemi

Fizyoterapi Uzmanı Turgay Ülgüner, birinci ve ikinci derece fıtıklarda manuel terapi uygulamalarının iyi sonuçlar verdiğini söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:10
Fıtık tedavisinde manuel terapi dönemi

Fizyoterapi Uzmanı Turgay Ülgüner, birinci ve ikinci derece fıtıklarda manuel terapi uygulamalarının iyi sonuçlar verdiğini söyledi.


Omurgayı oluşturan omur kemiklerinin arasında bulunan diskin dışa taşma halinin ‘Disk Hernisi’ olarak adlandırıldığını belirten Fizyoterapi Uzmanı Turgay Ülgüner, fıtık tedavisinde önemli bilgiler verdi. Ülgüner, "Halk arasında bu durum fıtık deniyor. Fıtık ortaya çıkardığı sorunlar ile hastalarımızın ağrı ve kasılmalar ve hatta uyuşmalar ile yaşam kalitelerini ciddi anlamda etkiliyor. Bu konuda uzmanlığımız çerçevesinde hastalarımıza elle uyguladığımız manuel terapi teknikleri ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bel, boyun ve sırt bölgesi ağrılarının her zaman fıtık nedeniyle olmadığı çeşitli eklem hareket kısıtlılıkları, düzleşmeler ve kas ağrılarının da neden olduğu unutulmamalı. Her zaman İlgili uzman hekim muayenesinin ayırt edici ve çok önemli olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.


Ülgüner, "Manuel terapi uygulamaları, fizik tedavi uygulamaları veya herhangi bir cerrahi dışı uygulama fıtığınızı daha doğrusu diski olması gereken yere koyamaz; ama fıtığın derecesine bağlı olarak ağrı ve kasılma şikayetlerinde çok yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkarır. Fıtığın dereceleri vardır. Birincisi; dejenerasyon, diskte dışa doğru taşma yoktur yırtılmalar başlar, ikincisi; protrüze diskin ön duvarında yırtılmalar vardır ve disk dışa doğru balonlaşır, üçüncüsü ekstürüde diskin ön duvarı yırtılır diskin yapısı bozulur; fakat bütünlüğü bozulmaz dışa doğru taşar ve sinirlere doğru baskı başlar, dördüncüsü sekestre diskin bütünlüğünün bozulup bir parçasını kopmasıdır" dedi.


Birinci ve ikinci derece fıtıklarda manuel terapi uygulamalarının iyi sonuçlar verdiğini anlatan Fizyoterapi Uzmanı Turgay Ülgüner, "Mobilizasyon ile yapılan eklem hareketlendirmeleri, traksiyon ile iki kemik arasının açılarak basıncın azaltılması, manüplasyon ile kemik diziliminin sağlanması, yumuşak doku mobilizasyon teknikleri ile spazmların geçirilmesi amaçlanmaktadır. Üçüncü ve dördüncü derece fıtıklarda uygulamalar sakıncalı hale gelmekte ve hastayı riske atmaktadır; çünkü disk artık yapısal olarak bozulmuş ve hareketi kestirilemez. Yapılan müdahaleler ile diskin sinire baskı yapması ile kalıcı hasarlara bile yol açılabilir" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:10
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