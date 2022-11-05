Fıtık ağrısına ne iyi gelir? Bel fıtığına uzmanlardan evde 5 bitkisel tedavi yöntemi

Fıtık ağrısına ne iyi gelir?

Bel fıtığı teşhisi konulan bir hastaya doktor kısa istirahat, ağrıya neden olan tahrişin azaltmaya yönelik anti-inflamatuar ilaçlar, ağrı kontrolü için ağrı kesiciler, fizik tedavi, egzersiz veya epidural steroid enjeksiyonları gibi tedavi yöntemleri önerebilir.

Bel fıtığına uzmanlardan evde 5 bitkisel tedavi yöntemi

İlaçsız Tamamen Doğal Ağrı Kesici: Defne Yaprağı

Bel fıtığına ne iyi gelir sorusuna İbrahim Saraçoğlu’nun da önerdiği defne yaprağı, bitkisel tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir. Kısa bir zaman ayırarak hazırlayacağınız bu yöntemi şiddetli bel ağrılarınız için rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Malzemeler:

10 gram defne yaprağı

Sıcak su

Hazırlanışı:

Bir kap içerisine defne yaprağını koyun ve sıcak suyu da ekleyerek 5 dakika kadar kaynatın.

Kaynadıktan sonra hafif ılık hale gelene kadar demlemeye bırakın.

Hazırladığınız karışımı günde 2 bardağı aşmayacak şekilde rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Hızlı, Pratik ve Rahatlatan Çözüm: Papatya Çayı

Bel fıtığına ne iyi gelir sorusunun en kolay bitkisel tedavi yöntemlerinden birisi olan papatya çayı, sıkışan sinirleri genişletmekte ve dokuları rahatlatmakta oldukça etkilidir. Hem hızlı hem de etkili bir çözüm yolu arıyorsanız bu yöntemi mutlaka denemelisiniz!

Malzemeler:

Papatya

Sıcak su

Hazırlanışı:

Bir bardak sıcak su içerisine 4-5 adet papatya atın ve kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra bir süre dinlendirdiğiniz papatya çayını günde 2 defa olacak şekilde tüketin.

Papatya çayı rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu için herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmamak adına aşırı tüketimden kaçınmanızı tavsiye ediyoruz.

Bel Kasılmalarına Kesin Çare: Lahana Yaprağı

Bel fıtığı ağrıları, şiddetli bel sancıları ya da kasılmalar için geçmişten günümüze kadar uygulanan bu yöntem, adeta doğal bir ağrı kesici işlevi görmektedir. Bel fıtığı için birçok tedavi yöntemi denediyseniz; ancak yine de yeterli sonuç alamadıysanız lahana yaprağı tam size göre!

Malzemeler:

Yeterli miktarda lahana yaprağı

Sıcak su

Hazırlanışı:

Bir tencere içerisine sıcak su koyun ve istediğiniz miktarda lahana yaprağını içine atarak kaynatın.

Lahana yaprakları yumuşadıktan sonra suyunu süzün ve bir tülbente sararak ağrılı olan bölgeye sık aralıklarla uygulayın.

Yarım saat boyunca uygulayacağınız bu işlem sayesinde çok kısa bir süre içinde ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz.

İltihapları Yok Eden Hindistan Cevizi Yağı

Özellikle son yıllarda adını sıklıkla duyuran Hindistan cevizi yağının, hem cilt hem de vücut için faydaları saymakla bitmiyor! İçeriğindeki yağlı asitler sayesinde iltihapları ortadan kaldıran Hindistan cevizi yağı, aynı zamanda dokuların onarılmasında ve kas ağrılarının hafiflemesinde oldukça etkilidir.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi yağını ısıtın ve ısındıktan sonra ılımaya bırakın.

Yeterli ılıklığa ulaştıktan sonra ağrılardan şikayetçi olduğunuz bölgeye hafif hareketlerle ve masaj yaparak uygulayın.

Yaklaşık 10 dakika boyunca işlemi uygulayın ve cildin yağı emmesini sağlayın.

Bu süre sonunda tercihe göre uyguladığınız bölgeyi ılık su ile yıkayabilirsiniz

En Doğal Kas Gevşetici: Fesleğen

Bel fıtığından şikayetçiyseniz ve şiddetli bel ağrılarınız için kimyasal çözümlerden yararlanmak istemiyorsanız kısa sürede hazırlayacağınız bu yöntem sayesinde fesleğenin rahatlatıcı etkisini keşfedebilirsiniz.

Malzemeler:

9- 10 adet fesleğen yaprağı

Sıcak su

Hazırlanışı:

Bir su bardağına fesleğen yapraklarını koyun ve üzerine sıcak su ilave ederek kaynamaya bırakın.

Yeterli ılıklığa ulaştıktan sonra karışımın içerisine bir tutam tuz ekleyerek tüketin.

Günde 1 defa ya da 2 günde 1 uygulayacağınız bu yöntem ile ilaçsız kas gevşetici etkisi oluşturabilirsiniz.

Bel fıtığı omurganın ihtiyacı olan sıvıyı karşılayamaması ve buna bağlı olarak vücudun hareketsiz kalması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Bu nedenle eğer şiddetli bel ağrılarınız varsa ve bel fıtığına yürüyüş iyi gelir mi diyorsanız, bir uzman tavsiyesi yönünde hareket etmenizi öneriyoruz.

Aynı zamanda çoğu kişinin sorduğu bel fıtığına sıcak iyi gelir mi sorusuna siz de cevap arıyorsanız, tıbbi yardımlar alarak ya da fizik tedavi ile birlikte ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.(nefisyemektarifleri)

Fıtığı yok Eden bitki İbrahim Saraçoğlu

Atkuyruğu adıyla da bilinen bitkisel fıtık ilacını, aktarlardan kolayca temin edebilirsiniz. Bu ot sayesinde düzenli kullanmanız şartıyla, fıtık hastalığından kurtulabilirsiniz. İbrahim Saraçoğlu kırkkilit otu için şu ifadeleri dile getirmiştir: Öncelikle kırkkilit otunu alırken taze olmasına özen göstermelisiniz.

Evde fıtığı tedavisinde sıcak uygulama

Gün içerisinde en fazla iki defa ve yarım saat olmak üzere bu uygulamanın yapılması, bireyi rahatlatacaktır. Buz uygulaması yapıldıktan hemen sonra sıcak uygulaması da yapılabilir. Sıcak su torbası kullanılarak yarım saat boyunca sıcak su uygulaması yapılabilir. Bu uygulama da ağrıları dindirecektir.

Sinire baskı yapan fıtık tedavisi

Bu safhada artık yerinden çıkan kıkırdağın ilaç tedavisi veya manuel tedavi ile yerine getirilmesi mümkün değildir. Yani geriye dönüş yoktur. Tek çare, omurilik kanalına çıkarak sinire baskı yapan kıkırdak parçasını cerrahi olarak çıkarmaktır. Bunun tıbbi adı “diskektomi”dir.

Bel Fıtığı, Bel Ağrısı İçin Önerilen Bitkisel Tedaviler: Fıtık patlamasına bitkisel çözüm

Çörek Otu. Çörekotu bol miktarda kalsiyum ve çinko içermektedir.

Papatya Çayı Papatya kasları gevşetme özelliğine sahiptir.

Zencefil

Defne Yaprağı

Rezene Çayı

Söğüt Kabuğu Çayı

Çarkıfelek Çayı