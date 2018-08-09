Fitch'ten Türkiye ve dolar mesajı

Uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu.

Fitch kıdemli analisti Paul Gamble yaptığı açıklamada, "Şu anki gelişmeleri yakından izliyoruz... (13 Temmuz'da Türkiye'nin notunu BB'ye indirme) kararını almamızdan bu yana piyasanın algısı daha da bozuldu" dedi.

Yetkililerin yıl başından bu yana yüzde 30, son bir ayda ise neredeyse yüzde 10 değer kaybeden TL'deki düşüşü durdurmak için ne yapacaklarını izlediğini belirten Gamble, "Temel baskı unsuru zayıf para birimi" dedi.

Bu baskıyı kısa vadede hafifletecek unsurların merkez bankasının atacağı adımlar ve ABD ile ilişkilerde iyileşme olduğunu belirten Gamble, "Durumun nasıl geliştiğini izliyoruz. Takvime alınan bir sonraki değerlendirme aralık ayında, aralık ayına kadar çok şey değişebilir" dedi.

Fitch temmuz ayındaki bir kademe not indiriminin ardından kredi notu görünümünü "negatif" olarak belirledi. Negatif görünüm bir not indirimi ihtimali daha olduğunu gösteriyor.

Gamble, "Son değerlendirmemizde bahsettiğimiz kredi notunun negatif hassasiyetleri arasında şu an en öne çıkanı sermaye girişlerinde ani bir duruş veya ekonomide sert iniş... Özellikle de şirketlerin ve bankacılık sektöründeki stresleri artırması" dedi.