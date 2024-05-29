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Ekonomi Fitch'ten Türkiye raporu! Enflasyon tahminini paylaştı
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye raporu! Enflasyon tahminini paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-05-29 21:14:00 -
Fitch'ten Türkiye raporu! Enflasyon tahminini paylaştı

Fitch Ratings bugün yayınladığı raporda, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı.

Fitch Ratings, Türkiye'deki yerel ve bölgesel yönetimlerin (YBY) faaliyet performansının, vergi gelirlerini destekleyen ekonomik büyüme sayesinde zorlu makroekonomik ortama karşı dirençli olmasını beklediklerini bildirdi.

Ancak Fitch, Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra beklenen parasal sıkılaştırmanın reel GSYH büyümesinin 2024'te yüzde 2,8'e düşmesine ve 2025'te yaklaşık yüzde 3'te kalmasına yol açacak olması nedeniyle, YBY'lerin faaliyet performansının yavaşlamasını beklediklerini de vurguladı.

Fitch bugün yayınladığı raporda şu değerlendirmeleri yaptı:

Nisan 2024'te yüzde 69,8 olan yüksek enflasyon (2023: yüzde 64,8), lirada beklenen değer kaybı ve Ocak 2024'te asgari ücrette yapılacak artışla birlikte Türkiye'deki LRG'lerin faaliyet harcamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.

Fitch, daha sıkı para politikası nedeniyle enflasyonun 2Y24'te yavaşlamasını ve yılsonunda yüzde 40'a ulaşmasını bekliyor. Enflasyonun olumsuz etkilerinin, LRG'lerin faaliyet gelirlerinin sırasıyla yaklaşık yüzde 65 ve yüzde 17'sini oluşturan artan vergi gelirleri ve merkezi hükümetten yapılan transferlerle kısmen dengelenmesini ve faaliyet dengesinin 2023'teki yüzde 39'dan daha düşük olsa da 2027'ye kadar ortalama yüzde 29 olmasını bekliyoruz.
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Yerel seçimler öncesinde büyükşehir belediyelerinin planlanan yatırımlarını orta vadede azaltmasını bekliyoruz ve bu durum harcama oynaklığını azaltmaya yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, yüksek yurt içi faiz oranları ve kısa lira vadeleri, yeni borçlanma maliyetinin 2023'te yüzde 25'ten 2024'te yüzde 50'nin üzerine çıkarak iki katına çıkması nedeniyle, altyapı yatırımlarını kısmen finanse etmek için borçlanma ihtiyaçlarını daha da zorlaştıracaktır.

Beklenen TL değer kaybı (2024 sonu itibariyle USD/TRY 38) LRG'lerin borçlarını olumsuz etkileyecektir, zira borçlanmalarının ortalama yüzde 60'ından fazlası hedge edilmemiş döviz cinsindendir. Bununla birlikte, 2023-2027 yılları için reyting senaryomuza göre, tahmin edilen dirençli işletme performansı ile desteklenen gelecekteki döviz kuru değer kaybına dayanmak için yeterli boşluk payı olmasını ve bunun da reytingleri sabit tutmasını bekliyoruz."

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