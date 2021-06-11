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Ekonomi Fitch'ten Türkiye için dolar tahmini
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye için dolar tahmini

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için yıl sonu dolar tahminini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 11:25:00 -
Fitch'ten Türkiye için dolar tahmini

Fitch, Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 17'ye düşürmek için yılın son birkaç ayına kadar beklemesini öngördüğünü ve enflasyonun yıl sonunda yüzde 15.5'e gerilemesini beklediğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in küresel ekonomik görünüm raporunda Türkiye'de bankaların varlık kalitesi risklerini yüksek olmaya devam ettiği öne sürüldü.

 Dolar/TL için yıl sonu 8.9 TL, 2022 sonu için ise 9.5 TL tahmininde bulunuldu.

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