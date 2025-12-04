  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Fitch'ten Türkiye ekonomisi için flaş karar: Büyüme beklentisi yükseltildi
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye ekonomisi için flaş karar: Büyüme beklentisi yükseltildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fitch'ten Türkiye ekonomisi için flaş karar: Büyüme beklentisi yükseltildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisinin 2024 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e çıkardığını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, aralık ayına ait Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. "Artan bilgi teknolojisi yatırımları ve yükselen hisse senedi piyasaları ABD'deki yavaşlamayı hafifletiyor" başlıklı raporda, artan bilgi teknolojisi yatırımlarının ve Euro Bölgesi'ndeki beklenenden daha iyi büyümenin, küresel tahminlerin yükseltilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Raporda Türkiye ekonomisine dair beklentilerde de yukarı yönlü bir revizyon yapıldı. Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisi, bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e yükseltildi. Türkiye ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme beklentilerinde ise bir değişikliğe gidilmedi; gelecek yıl için yüzde 3,5 ve 2027 için yüzde 4,2 büyüme öngörüsü korundu.

 

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Fitch, büyüme tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonlara rağmen, küresel ekonomik büyüme hızının 2024'teki yüzde 2,9 seviyesinden bu yıl yüzde 2,5'e ve gelecek yıl yüzde 2,4'e yavaşlamasının beklendiğini kaydetti.

Raporda, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin bu yılki büyüme tahmini yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e çıkarılırken, Euro Bölgesi'nin büyüme tahmini de yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e yükseltildi.

 

YAPAY ZEKANIN MAKROEKONOMİK ETKİSİ

Fitch'in raporunda, yapay zekanın (YZ) belirgin bir makroekonomik etkiye sahip olduğu vurgulandı. ABD'nin bu yılın ilk yarısındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin neredeyse yüzde 90'ının bilgi teknolojisi sermaye harcamalarındaki artıştan kaynaklandığına işaret edildi.

Raporda ayrıca, ABD hisse senedi piyasalarının değerleme ölçütleri açısından zengin göründüğü ve yapay zeka ile ilgili sermaye harcamalarındaki artışın finansal sistemde 'balon' risklerine ilişkin endişeleri artırdığı da belirtildi.

 

Bakan Şimşek üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi
Bakan Şimşek üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

Ekonomi

Bakan Şimşek üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

6. sondaj gemisi geliyor! Enerji bağımsızlığında dev adım
6. sondaj gemisi geliyor! Enerji bağımsızlığında dev adım

Ekonomi

6. sondaj gemisi geliyor! Enerji bağımsızlığında dev adım

İşte 2026 ve 2027 yılı tahminleri: Türkiye'nin büyüme tahminlerine yukarı yönlü revize
İşte 2026 ve 2027 yılı tahminleri: Türkiye'nin büyüme tahminlerine yukarı yönlü revize

Ekonomi

İşte 2026 ve 2027 yılı tahminleri: Türkiye'nin büyüme tahminlerine yukarı yönlü revize

Türkiye enerjide bağımsızlığa kilitlendi! Bayraktar’dan kritik Türkiye Yüzyılı mesajı
Türkiye enerjide bağımsızlığa kilitlendi! Bayraktar’dan kritik Türkiye Yüzyılı mesajı

Ekonomi

Türkiye enerjide bağımsızlığa kilitlendi! Bayraktar’dan kritik Türkiye Yüzyılı mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız gazetesi ‘ABD dahil hiçbir ülke bunu başaramadı’ Dünya standartlarını Türkiye belirliyor
Gündem

Fransız gazetesi ‘ABD dahil hiçbir ülke bunu başaramadı’ Dünya standartlarını Türkiye belirliyor

Fransız basınından La Nouvelle Tribune analizinde “Türkiye’nin başarısı farklı bir boyuta sahip. KIZILELMA ile Türkiye, radar, füze ve hava ..
Erdoğan’a çirkin sözlere belgeyle yanıt! İbiş, Özel’in sözlerini sert şekilde cevapladı
Gündem

Erdoğan’a çirkin sözlere belgeyle yanıt! İbiş, Özel’in sözlerini sert şekilde cevapladı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Deden neredeydi” sözlerine kar..
ABD’de ne dolaplar çeviriyorlar neler! Siyonist foncusu Coca Cola fena yakalandı
Dünya

ABD’de ne dolaplar çeviriyorlar neler! Siyonist foncusu Coca Cola fena yakalandı

ABD'nin San Francisco kentinde, aşırı işlenmiş gıdalar nedeniyle global firmalara dava açıldı. Aralarında Siyonist foncusu Coca Cola’nın da ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23