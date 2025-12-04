Fitch'ten Türkiye ekonomisi için flaş karar: Büyüme beklentisi yükseltildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, aralık ayına ait Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. "Artan bilgi teknolojisi yatırımları ve yükselen hisse senedi piyasaları ABD'deki yavaşlamayı hafifletiyor" başlıklı raporda, artan bilgi teknolojisi yatırımlarının ve Euro Bölgesi'ndeki beklenenden daha iyi büyümenin, küresel tahminlerin yükseltilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Raporda Türkiye ekonomisine dair beklentilerde de yukarı yönlü bir revizyon yapıldı. Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisi, bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e yükseltildi. Türkiye ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme beklentilerinde ise bir değişikliğe gidilmedi; gelecek yıl için yüzde 3,5 ve 2027 için yüzde 4,2 büyüme öngörüsü korundu.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Fitch, büyüme tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonlara rağmen, küresel ekonomik büyüme hızının 2024'teki yüzde 2,9 seviyesinden bu yıl yüzde 2,5'e ve gelecek yıl yüzde 2,4'e yavaşlamasının beklendiğini kaydetti.

Raporda, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin bu yılki büyüme tahmini yüzde 1,6'dan yüzde 1,8'e çıkarılırken, Euro Bölgesi'nin büyüme tahmini de yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e yükseltildi.

YAPAY ZEKANIN MAKROEKONOMİK ETKİSİ

Fitch'in raporunda, yapay zekanın (YZ) belirgin bir makroekonomik etkiye sahip olduğu vurgulandı. ABD'nin bu yılın ilk yarısındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin neredeyse yüzde 90'ının bilgi teknolojisi sermaye harcamalarındaki artıştan kaynaklandığına işaret edildi.

Raporda ayrıca, ABD hisse senedi piyasalarının değerleme ölçütleri açısından zengin göründüğü ve yapay zeka ile ilgili sermaye harcamalarındaki artışın finansal sistemde 'balon' risklerine ilişkin endişeleri artırdığı da belirtildi.