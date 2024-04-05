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Ekonomi Fitch'ten Türkiye analizi! Beklenti: 'Makroekonomik duruş tutarlı yönde' diyerek Türkiye'ye anlattı!
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye analizi! Beklenti: 'Makroekonomik duruş tutarlı yönde' diyerek Türkiye'ye anlattı!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 20:20:00 - 2024-04-05 20:24:46
Fitch'ten Türkiye analizi! Beklenti: 'Makroekonomik duruş tutarlı yönde' diyerek Türkiye'ye anlattı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de iştirakleri olan Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının, Türkiye'nin makroekonomik uyumundan ve daha geleneksel ekonomi politikalarına geçişinden faydalanacağının altını çizerken, Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun tutarlı yönde olacağı yönünde beklentiye vurgu yaptı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de iştirakleri olan Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının, Türkiye'nin makroekonomik uyumundan ve daha geleneksel ekonomi politikalarına geçişinden faydalanacağının altını çizerken, Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun tutarlı yönde olacağı yönünde beklentiye vurgu yaptı.

TÜRKİYE'YE DUYURDULAR!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de iştirakleri olan Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının, Türkiye'nin makroekonomik uyumundan ve daha geleneksel ekonomi politikalarına geçişinden faydalanacağını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının, Türkiye'deki iştirakleriyle makro politika değişiminden yararlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Türk iştirakleri olan Körfez İşbirliği Konseyi bankaları, Türkiye'nin makroekonomik uyumundan, daha geleneksel ve tutarlı ekonomi politikalarına geçişinden faydalanacaktır. Enflasyonun düşmesi, iştiraklerin net parasal kayıplarını azaltacak ve Türk lirasındaki daha yavaş değer kaybı, dövizin çevrilmesinin neden olduğu kayıplardan kaynaklanan olumsuz sermaye etkisini azaltacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fitch'in mart ayında Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin ardından aralarında Körfez İşbirliği Konseyi'ne ait bazı bağlı ortaklıkların da bulunduğu 18 Türk bankasının notunu yükselttiği anımsatılan açıklamada, not yükseltilmesinin Fitch'in Haziran 2023'ten bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güveninin arttığını yansıttığı aktarıldı.
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Açıklamada, pozitif görünümün de Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki önemli düşüşün yanı sıra dış kırılganlıklardaki azalmanın devam etmesiyle tutarlı olacağı yönündeki beklentiyi yansıttığı kaydedildi.

Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türk iştiraklerinin geçen yıl net parasal kaybının 2,6 milyar dolar olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'de enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde söz konusu kaybın 2024'te 2,8 milyar dolar çıkmasının ardından 2025'te yaklaşık 1,4 milyar dolara düşmesinin beklendiği ifade edildi.

 

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