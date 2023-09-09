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Ekonomi Fitch'ten Türkiye açıklaması! 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye açıklaması! 2 yıl sonra bir ilk yaşandı

Yeniakit Publisher
2023-09-09 01:38:00 -
Fitch'ten Türkiye açıklaması! 2 yıl sonra bir ilk yaşandı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı.

Fitch Türkiye'nin not görünümünü 2 yıl sonra 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti.

Bu durum, Türkiye'nin ekonomik istikrar ve kredi güvenilirliği konusunda olumlu bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e çıkaracağını tahmin ederken faiz oranının 2024'te de bu seviyede kalacağını belirtti.

Fitch, brüt uluslararası rezervlerin mayıs ayının ortasından bu yana gözle görülür bir toparlanma kaydettiğini vurgulayarak, rezervlerin 2023 sonuna kadar 115 milyar ABD dolarına ulaşacağını söyledi. Fitch, rezervlerin 2024'te de "nispeten istikrarlı kalacağı" öngörüsünü paylaştı.

Fitch, Türkiye'nin büyümesinin 2023 yılında yüzde 4,3'e ulaşacağı tahminini de aktardı.
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