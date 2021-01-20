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Ekonomi Fitch'ten Türkiye açıklaması!
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye açıklaması!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2021 yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye ilişkin de verilerde gelişmeleri veren Ftich, pozitif adımlara vurgu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:25:00 -
Fitch'ten Türkiye açıklaması!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl gelişen piyasalara yönelik sermaye akışının güçlenmesi, emtia fiyatlarının artması ve ABD dolarının zayıflaması nedeniyle gelişen piyasalar için kredi ortamının daha olumlu olacağını duyurdu.

Fitch 2021'den umutlu

Fitch Ratings raporunda, bu yıl gelişen ekonomilerde büyümenin artması ve emtia fiyatlarının yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Gelişen piyasalara yönelik sermaye akışının da güçlenmesinin öngörüldüğü raporda, ABD dolarının daha zayıf olması nedeniyle gelişen piyasalar için kredi ortamının 2021'de geçen yıla göre daha olumlu olmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, yeni tip koronavirüs salgını ve aşılama sürecinin gelişen ekonomiler üzerindeki etkisinin henüz belirsiz olduğu, bu ekonomilerde bütçe açıkları ve kamu borçlarının arttığı kaydedildi..Gelişen ülkelerde işsizlikteki artış, sosyal göstergelerdeki bozulma ve gelir dengesizliğindeki büyümenin politik şoklar için zemin hazırladığı belirtilen raporda, Fitch tarafından 2019 sonunda negatif görünümle değerlendirilen gelişen ülke sayısının 13 iken, 2021 başında bunun 29'a yükseldiği belirtildi.

"Türkiye'den pozitif adımlar"

Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin bölümünde değerlendirmelerine yer verilen Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, son dönemde ekonomi yönetimince kısmen daha "Ortodoks" bir çerçevede politika sıkılaştırmasına gidilmesi, enflasyonun düşürülmesi ve dış finansmanın iyileştirilmesi konusunda iletişime daha güçlü vurgu yapılmasının politika kredibilitesinin yeniden inşa edilmesi için pozitif adımlar olduğunu belirtti.

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