  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İzmir Marşı değil, terör örgütünün marşları çalındı: İzmir’de terör propagandasına gözaltılar var... Alın size DEM Parti

Kutsallarımızı işte böyle çiğniyoruz! Bizi vuran yine biziz

Refah'tan teker teker ayrılıyorlar! BM son rakamı açıkladı

Ankara'daki hareketli geceyle ilgili Cem Küçük'ten dikkat çeken çıkış: Bu yönde bazı iddialar var

Emekli maaşınız iptal edilebilir! Sosyal Güvenlik Uzmanı uyardı

Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisten dehşete düşüren ifadeler: Bu nasıl bir ruh hali... ‘Kanınızı içsem doymam’

Ankara’da FETÖ hareketliliği! Yerlikaya’dan açıklama geldi

Yeni bir 15 Temmuz ile karşı karşıyayız! Bu işin şaka götürür tarafı yok

Metropoll anketinde AK Parti için komik sonuç

Türkiye'ye 'Orada petrol aramayın' diyorlardı! Ankara'nın bomba petrol hamlesi ortaya çıktı
Ekonomi Fitch'ten kritik Türkiye açıklaması!
Ekonomi

Fitch'ten kritik Türkiye açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-05-15 13:55:00 -
Fitch'ten kritik Türkiye açıklaması!

Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch, Türk borç sermaye piyasalarının iyileşen yatırımcı güveni ile canlandığını ifade etti.

Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch, Türk borç sermaye piyasalarının iyileşen yatırımcı güveni ile canlandığını ifade etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, devlet finansmanı, fon çeşitlendirme hedefleri ve İslami finans geliştirme gündeminin önümüzdeki iki yıl boyunca Türk borç sermaye piyasası (DCM) ihraçlarını yönlendirmeye devam edeceğini ifade ederek yatırımcı duyarlılığının iyileşmesiyle yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığına dikkat çekti.

"RİSKLERİN AZALDIĞINA İŞARET EDİYOR"

Fitch Ratings İslami Finans Küresel Başkanı Bashar Al Natoor yaptığı açıklamada, "Döviz cinsinden borç ihraçlarındaki son canlanma, Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesinin ardından yatırımcı duyarlılığının iyileşmesiyle yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığına işaret ediyor." dedi.

"DİRENÇLİ OLDUKLARINI KANITLADILAR"

Natoor açıklamasına "Aralık 2023 itibariyle önümüzdeki 12 ay içinde vadesi dolacak 225 milyar ABD dolarının üzerinde dış borcu ile Türkiye, yatırımcı duyarlılığındaki değişimlere karşı kırılgan olsa da devlet ve özel sektör dış finansmana erişim konusunda dirençli olduklarını kanıtlamışlardır" diye devam etti.

Bunun yanında Fitch Türk bankalarının ve şirketlerin DCM'deki payının devletlere kıyasla daha düşük olmasını ve ihraçların halen yüksek olan maliyetler nedeniyle çoğunlukla fırsatçı olmasını beklediklerini ifade eden Fitch, Orta vadede, DCM'nin 450 milyar ABD dolarını aşması ve sukuk ihracının %20'yi geçmesinin beklendiğini vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23