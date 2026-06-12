  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzman er ve erbaşlarla ilgili teklif kabul edildi! AK Parti’li Ahlatçı: Devletimizin güvenliği için görevli personellerimizin yanındayız! Trump'ın 'saldırı' açıklaması sonrası Netanyahu'dan flaş hamle Siyonist uşağı FIFA yine de sessiz kalır mı? Verme vizeyi as futbolcuya, at topu bakanlığa! Şeytanlar birbirine düştü! Trump’ın yardımcısı dostu İsrail’i sattı Küresel dijital sömürgeciye tokat gibi ders! Türk öğretmenin görüntüsünü izinsiz kullanan Netflix 2 milyon lira tazminat ödeyecek Parti sözcüsü Sarı açıkladı! CHP'de kurultay sinyali Futbol dünyasına damga vurmuştu! Erden Timur'a tahliye kararı Oldu olacak mezardan çıkarıp polise ceza verin bari: TÜVTÜRK’te topluca saldırdıkları polisi öldürdüler! Tutuklu tek sanık kaldı o da polisi suçladı Hani ‘hukuk devleti’ diye göklere çıkarıyordunuz! Almanya’nın itibarını düşünmek Selçuk Özdağ’a düştü Gazze’ye askeri üs harekatı! ABD bölgeye çökmenin peşinde
Ekonomi Fitch'ten Halkbank kararı
Ekonomi

Fitch'ten Halkbank kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Fitch'ten Halkbank kararı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Halkbank ile ilgili kararını duyurdu.

luslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin bankacılık devlerinden biri olan Halkbank ile ilgili yeni bir karara imza attı.

 

FİTCH RATİNGS, HALKBANK'IN FİNANSAL KAPASİTE NOTUNU YÜKSELTTİ

Halkbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notlarının "BB-", ilgili notların görünümlerinin ise "Durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı! Yapısal reformlar hayata geçiyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı! Yapısal reformlar hayata geçiyor

Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı! Yapısal reformlar hayata geçiyor

Süper güç ekonomik krizin eşiğinde, halk perişan! ABD'de kiralardan sonra konut fiyatları da zirveye uçtu!
Süper güç ekonomik krizin eşiğinde, halk perişan! ABD'de kiralardan sonra konut fiyatları da zirveye uçtu!

Gündem

Süper güç ekonomik krizin eşiğinde, halk perişan! ABD'de kiralardan sonra konut fiyatları da zirveye uçtu!

Büyük şeytan ABD ekonomisi Orta Doğu'daki savaş tamtamları ve enflasyon kriziyle tepetaklak oldu! New York borsasında çip devleri fena çakıldı!
Büyük şeytan ABD ekonomisi Orta Doğu'daki savaş tamtamları ve enflasyon kriziyle tepetaklak oldu! New York borsasında çip devleri fena çakıldı!

Dünya

Büyük şeytan ABD ekonomisi Orta Doğu'daki savaş tamtamları ve enflasyon kriziyle tepetaklak oldu! New York borsasında çip devleri fena çakıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan eli kanlı ABD'ye tüyler ürperten tabut tehdidi geldi! Tahran yönetimi topyekun bir dünya savaşı fitilini ateşlemek için düğmeye bastı!
Gündem

İran'dan eli kanlı ABD'ye tüyler ürperten tabut tehdidi geldi! Tahran yönetimi topyekun bir dünya savaşı fitilini ateşlemek için düğmeye bastı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik hava saldırısı tehditlerine karşı Tahran cephesinden dünyayı ayağa kaldıracak çok sert bir açıkla..
Değerini bir gün herkes anlayacak… CHP'nin "128 milyar dolar" yalanına bir tokat da AYM'den: Berat Albayrak haklı çıktı
Gündem

Değerini bir gün herkes anlayacak… CHP'nin "128 milyar dolar" yalanına bir tokat da AYM'den: Berat Albayrak haklı çıktı

CHP'nin yıllarca dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü 128 milyar dolar yalanı yargıdan döndü. Anayasa Mahkemes..
Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek
Gündem

Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek

Gazze’de masum canlara kıymaya devam eden Siyonist İsrail‘e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Kan kokusu almış köpek balığı misali coğraf..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23