Fitch'ten Halkbank kararı

luslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin bankacılık devlerinden biri olan Halkbank ile ilgili yeni bir karara imza attı.

FİTCH RATİNGS, HALKBANK'IN FİNANSAL KAPASİTE NOTUNU YÜKSELTTİ

Halkbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notlarının "BB-", ilgili notların görünümlerinin ise "Durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.