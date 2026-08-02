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Arap sabunlar cilde daha iyi: Tuzağa düşmeyen! Canan Karatay'ın verdiği tarife koy: Çok güç katacak İstanbul rotasındaki tankere askeri müdahale! İtalyan askerleri güverteye indi
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İstanbul rotasındaki tankere askeri müdahale! İtalyan askerleri güverteye indi

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İstanbul rotasındaki tankere askeri müdahale! İtalyan askerleri güverteye indi

Benin’den İstanbul’a giden ve Rusya’nın “gölge filosuyla” bağlantılı olduğu öne sürülen petrol tankeri, Avrupa Birliği deniz misyonu tarafından durduruldu.

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Foto - İstanbul rotasındaki tankere askeri müdahale! İtalyan askerleri güverteye indi

Kamerun bayraklı “Toa Payoh” adlı petrol tankeri, İstanbul’a doğru ilerlediği sırada askeri operasyon yaşadı.

#2
Foto - İstanbul rotasındaki tankere askeri müdahale! İtalyan askerleri güverteye indi

İtalya Savunma Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde İtalya liderliğinde görev yapan deniz kuvvetleri misyonunun Rusya'nın "gölge filosuyla" bağlantılı olduğu öne sürülen bir petrol tankerine operasyon düzenlediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB yaptırımları listesinde bulunan Kamerun bayraklı "Toa Payoh" adlı tankere geminin bayrak kaydının doğrulanması amacıyla müdahale edildiği belirtildi.

#3
Foto - İstanbul rotasındaki tankere askeri müdahale! İtalyan askerleri güverteye indi

Açıklamada, gemi kaptanının ilk aşamada iş birliği yapmayı reddettiği, bunun üzerine İtalyan askeri personelinin "EUNAVFOR MED" (Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü) İrini Operasyonu kapsamında sancak gemisi olarak görev yapan Thaon di Revel'den havalanan helikopterle tankerin güvertesine çıkarak denetim gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, operasyona Yunanistan'a ait bir savaş gemisi ve Polonya'ya ait bir devriye uçağının da destek verdiği belirtilirken, müdahalenin yaklaşık 2 saat sürdüğü ve güvenli bir şekilde sona erdiği belirtildi.

#4
Foto - İstanbul rotasındaki tankere askeri müdahale! İtalyan askerleri güverteye indi

Tankere Batı Afrika ülkesi Benin'den İstanbul'a gerçekleştirdiği sefer sırasında müdahale edildiği bildirildi. Müdahale kapsamında mürettebattan herhangi bir kişinin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

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Foto - İstanbul rotasındaki tankere askeri müdahale! İtalyan askerleri güverteye indi

Operasyon hakkında bilgi sahibi bir kaynak, geminin Kamerun bayrağına geçtiğimiz hafta kaydedildiğini ve İrini Operasyonu'nda görev yapan AB deniz misyonunun bu tür denetimler sırasında gemilere el koyma yetkisinin bulunmadığını aktardı.

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