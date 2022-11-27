Fitch'e göre muhalefetin seçimi kazanma ihtimali yok!
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2023 seçimlerine yönelik hazırladığı raporda, 6'lı masanın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ihtimalinin olmadığını açıkladı.
Fitch, 2023 seçimlerine yönelik bir rapor yayımladı.
Rapor sonucunda, hazırlanan 3 senaryonun 2'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olacağı açıklandı.
Muhalefet adayının kazanmasına yüzde 22,5 olasılık verilirken, enflasyonun da yüzde 20’lere düşebileceği belirtildi.
İlk senaryo!
Kurumun ilk senaryosuna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 55 ihtimalle yeniden kazanacak.
İlk senaryoda enflasyonun 2023 yılında yüzde 26,1'e, 2024 yılında 17,2'ye, 2025 yılında ise 16,1'e gerilemesi öngörülüyor.
İkinci senaryo!
Bu senaryoda Erdoğan, Cumhurbaşkanı olurken Cumhur İttifakı da TBMM'de çoğunluğunu koruyor.
Fitch, bu durumda enflasyonun 2023 yılında yüzde 32'ye, 2024 yılında 25,7'ye, 2025 yılında ise 22,4'e düşeceğini öngörüyor.
Kurumun üçüncü senaryosunda ise yüzde 22,5 olasılıkla muhalefet hem cumhurbaşkanlığını hem parlamento çoğunluğunu kazanıyor.