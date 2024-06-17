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Spor Fitch'den küresel ekonomi yorumu! Tahminlerini yükseltti
Spor

Fitch'den küresel ekonomi yorumu! Tahminlerini yükseltti

Yeniakit Publisher
2024-06-17 22:17:00 -
Fitch'den küresel ekonomi yorumu! Tahminlerini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisinde değişikliğe gitti.

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısını "Para Politikası Yeni Bir Aşamaya Giriyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda Avrupa'da toparlanma ihtimaline olan güven arttığı, Çin'in ihracat sektörü canlandığı ve Çin dışındaki gelişmekte olan piyasalarda iç talep daha güçlü bir ivme gösterdiği için küresel büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiği aktarıldı.

Dünya ekonomisinin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkarıldığı kaydedilen raporda, küresel ekonominin 2025 ve 2026'da her iki yılda da yüzde 2,4 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

ABD ekonomisi kademeli olarak yavaşlıyor

Raporda, ABD ekonomisinin yavaşladığı ancak bunun kademeli olduğu ve ülke ekonomisi için büyüme tahmininin bu yıl için değiştirilmeyerek yüzde 2,1 seviyesinde bırakıldığı belirtildi. ABD ekonomisinin 2025'te yüzde 1,5 ve 2026'da yüzde 1,6 büyümesinin beklendiği aktarıldı.
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Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yukarı yönlü revize edildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 0,6'dan yüzde 0,8'e çıkarıldığı kaydedildi. Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2025'te yüzde 1,5 ve 2026'da yüzde 1,4 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, Çin ekonomisinin de büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,8'e yükseltildiği, ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 4,5 ve 2026'da da yine yüzde 4,5 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Küresel para politikası döngüsü yeni bir aşamaya giriyor

Merkez bankalarının artık para politikasını gevşetmeye yöneldiğine işaret edilen raporda, ancak enflasyonun şaşırtıcı derecede kalıcı olmaya devam ettiği ve küresel faiz oranlarının gelecek 12-18 ay boyunca "daha sığ" bir hızda düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, küresel para politikası döngüsünün, faiz oranlarının yavaş ama yine de talebi kısıtlayacak seviyelere düşeceği yeni bir aşamaya girdiği aktarıldı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl iki kez daha faiz indirimi yapmasının öngörüldüğü belirtilen raporda, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz indirimine başlamasının ve aralık ayında bir faiz indirimi daha yapmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, merkez bankalarının özellikle yüksek hizmet enflasyonu ışığında para politikasını çok hızlı gevşetme konusunda temkinli davrandığı ifade edildi.

Türkiye'nin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 3,5'e yükseltildi

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde ihracattaki toparlanma, ithalattaki keskin düşüş ve hala güçlü olan iç talep nedeniyle tahminlerin üzerinde büyüdüğü aktarıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkarıldığı bildirildi. Ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 3 ve 2026'da yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Daha sıkı para politikası, daha yavaş kredi büyümesi ve maliye politikasının beklenen sıkılaşmasının bu yıl enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağı, önemli baz etkileriyle de temmuz ayından itibaren yıllık oranın düşmesine katkıda bulunacağı belirtilen raporda yıl sonu enflasyon beklentisinin 2024 için yüzde 43, 2025 için yüzde 23 ve 2026 için 18 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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