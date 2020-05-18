  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram boyunca sokağa çıkma yasağı var mı?

Silahlı kavgada eşini korumak isteyen kadın öldürüldü!

Libya'dan BM'ye tepki!

Fransa medyası duyurdu! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip oldular

Bomba iddia! Pierre Webo Fenerbahçe'ye geri dönüyor
için kalan
Ekonomi

Fitch'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Fitch Türkiye'nin düşük borç oranının ve piyasa çalkantılarına alışık olmasının kredi notunu desteklediğini bildirdi. Kuruluşun değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 09:15:00 -
Fitch'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, koronavirüsün ve TL'deki seyrin ülke ekonomisine etkilerine rağmen Türkiye'nin düşük borçluluğu ve piyasa çalkantılarına alışık olmasının kredi notunu desteklediğini belirtti.

Fitch Kıdemli Analisti Douglas Winslow Cuma günü yaptığı açıklamada , "BB" kredi notunun yatırım yapılır seviyenin hali hazırda altında olduğunu söyledi. Türkiye'nin ana kırılganlık alanının yüksek dış finansman ihtiyacına karşın düşük dövizrezervleri olduğunu belirten Winslow buna merkez bankasının zayıf kredibilitesinin de eklendiğini belirtti.

Winslow yaptığı açıklamada bu sıkıntılar olmasa kredi notunun "üç kademe daha yukarıda" olabileceğine açıklık getirerek ülkenin kredi derecelendirmesinin hali hazırda bu kırılganlıkların etkilerini yansıttığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı