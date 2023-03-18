  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
Ekonomi

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti. Açıklamada deprem ve seçim vurgusu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 08:25:00 -
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu ile görünümünün teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "B" ve not görünümünün "negatif" olarak teyit edildiği aktarıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisinin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde mali ve kredi teşvikiyle kısmen dengelenmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Doları olanlar dikkat! Değer kaybetti mi? Fitch cevapladı: Türkiye ve Suriye'deki depremin faturası milyar dolar
Doları olanlar dikkat! Değer kaybetti mi? Fitch cevapladı: Türkiye ve Suriye'deki depremin faturası milyar dolar

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doları olanlar dikkat! Değer kaybetti mi? Fitch cevapladı: Türkiye ve Suriye'deki depremin faturası milyar dolar

Fitch'ten, Çin hakkında 2023 yılı için şok, olay tahmin! Duyurdu: Çin’de ekonomi fiyatlarındaki tahmini
Fitch'ten, Çin hakkında 2023 yılı için şok, olay tahmin! Duyurdu: Çin’de ekonomi fiyatlarındaki tahmini

Dünya

Fitch'ten, Çin hakkında 2023 yılı için şok, olay tahmin! Duyurdu: Çin’de ekonomi fiyatlarındaki tahmini

Fitch'ten Türkiye ekonomisi tahmini
Fitch'ten Türkiye ekonomisi tahmini

Ekonomi

Fitch'ten Türkiye ekonomisi tahmini

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

diyarbakırlı

Fitch oğlu fitch, ABD'de bankalar batıyor. Biraz da aynada kendi çirkin yüzünüzü görsenize.

Toshiba

Kış kışlığını,puştluğunu elbette yapacak. Aksi hasıl olursa işte o zaman aynanın karşısına geçer ‘ lan bu gavurlar bizi niye övdü’ diye kendime sorarım. Çatlayın,
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23